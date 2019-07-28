Жара в Украине пойдет на спад: синоптик предупредила о существенном похолодании
Начало следующей недели еще будет жарким. Температура воздуха будет достигать и местами будет превышать +30°.
Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, однако ближе к выходным на территорию страны начнет постепенно заходить холодный воздух.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, в понедельник, 29 июля, в Украине еще будет жарко. Температура воздуха будет достигать и местами превышать +30°.
Дожди, отметила Диденко, вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волыни-Ровенщины до Сумщины-Харьковщины. И еще вероятны дожди с грозами на Виннитчине и Одесчине. На большей части Украины будет сухая солнечная погода.
В Киеве понедельник будет жарким, около +30°. Существенных осадков не предвидится.
В дальнейшем в течение недели, отмечает синоптик, в Украину начнет постепенно заходить холодный воздух и уже на следующих выходных ожидается существенное похолодание.
Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. Так, по прогнозам Укргидрометцентра, на протяжении 28 июля в западных областях ожидаются грозы, на Закарпатье значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+30°... +18°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+32°... +18°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+32°... +17°
- Луганск+30°... +19°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+31°... +17°
- Николаев+32°... +21°
- Одесса+32°... +18°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+31°... +18°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+31°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+30°... +17°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+33°... +18°