Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу синоптиков, 27-28 июля ожидается повышение температуры на территории Украины до +32 градусов, грозовые дожди пройдут на западе и востоке.
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