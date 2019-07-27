До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы.

На Западной Украине ожидаются ливни и град / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу синоптиков, 27-28 июля ожидается повышение температуры на территории Украины до +32 градусов, грозовые дожди пройдут на западе и востоке.