Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

15:14, 27 июля 2019
399
0

До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы.

На Западной Украине ожидаются ливни и град / фото УНИАН
На Западной Украине ожидаются ливни и град / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливни (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу синоптиков, 27-28 июля ожидается повышение температуры на территории Украины до +32 градусов, грозовые дожди пройдут на западе и востоке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине
Читайте также
Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото) Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото)
Третий день аномальной жары во Франции: в Париже зафиксирован новый рекорд Третий день аномальной жары во Франции: в Париже зафиксирован новый рекорд
Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро
Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +26° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +26°
Рекордную жару в Европе показали из космоса (фото) Рекордную жару в Европе показали из космоса (фото)
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +26° В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
60 %
760 мм
3.1 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять