Жара, ливни и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе
Теплее всего будет на востоке и юге страны.
По прогнозам синоптиков, погода в Украине в августе-2019 будет теплой.
В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков
В первые две недели месяца термометры будут показывать +26...+ 32°, сообщает "Метеопрог".
Теплее всего будет на востоке и юге страны. Более прохладная погода сохранится в западных и северных областях. Прогнозируется переменная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.
А вот со второй половины августа жара отступит. Дневная температура воздуха снизится до +24...+26 º. Также ожидаются осадки.
Отмечается, что по климатическим нормам для нашей страны средняя температура в заключительный месяц лета составляет +17...+23°. Кроме того, до конца августа на поверхности земли могут наблюдаться заморозки.
Напомним, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.
Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+27°... +13°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+26°... +14°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+31°... +16°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+25°... +13°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+27°... +15°