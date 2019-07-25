Жара, ливни и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе

Теплее всего будет на востоке и юге страны.

Начало августа в Украине будет жарким / фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в августе-2019 будет теплой.

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В первые две недели месяца термометры будут показывать +26...+ 32°, сообщает "Метеопрог".

Теплее всего будет на востоке и юге страны. Более прохладная погода сохранится в западных и северных областях. Прогнозируется переменная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.

А вот со второй половины августа жара отступит. Дневная температура воздуха снизится до +24...+26 º. Также ожидаются осадки.

Отмечается, что по климатическим нормам для нашей страны средняя температура в заключительный месяц лета составляет +17...+23°. Кроме того, до конца августа на поверхности земли могут наблюдаться заморозки.

Напомним, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.