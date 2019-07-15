Синоптики предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня в Украине

14:04, 15 июля 2019
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Пожарная опасность достигает 5 уровня.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Погода на сегодня: во многих регионах Украины пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"15-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, 15 июля Донецкой и Луганской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, ближе к выходным потеплеет.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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