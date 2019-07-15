Синоптики предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня в Украине
Пожарная опасность достигает 5 уровня.
В течение ближайших дней во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность чрезвычайного уровня.
Погода на сегодня: во многих регионах Украины пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"15-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, 15 июля Донецкой и Луганской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, ближе к выходным потеплеет.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+27°... +12°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+23°... +14°
- Чернигов+19°... +12°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:61 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей