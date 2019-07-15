Погода на неделю: украинцев ожидают дожди и долгожданное потепление (карта)

Ближе к выходным в Украине потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, ближе к выходным потеплеет.

В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке и юге до +28°, в остальных регионах до +19°...+25°.

Прогноз на 15 июля / УНИАН

Во вторник в Украине пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +25°.

Прогноз на 16 июля / УНИАН

В среду, 17 июля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на востоке - до +28°. В остальных регионах до +20°...+27°.

Прогноз на 17 июля / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +10°…+15°, днем до +29°.

Прогноз на 18 июля / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге и востоке до +29°, в остальных регионах до +26°.

Прогноз на 19 июля / УНИАН

20 и 21 июля в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +13°, на остальной территории +15°…+19°. Днем температура по стране +23°...+30°. В воскресенье ночью на севере и западе температура до +15°, днем в Украине от +25° до +30°.

Прогноз на 20 июля / УНИАН

Прогноз на 21 июля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

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16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

18 июля - Афанасия преподобного. Если в день Афанасия как медь желтые облака - к дождю.

19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.

21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.

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