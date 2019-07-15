Погода на неделю: украинцев ожидают дожди и долгожданное потепление (карта)
Ближе к выходным в Украине потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, ближе к выходным потеплеет.
В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке и юге до +28°, в остальных регионах до +19°...+25°.
Во вторник в Украине пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +25°.
В среду, 17 июля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на востоке - до +28°. В остальных регионах до +20°...+27°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +10°…+15°, днем до +29°.
В пятницу без осадков. Днем на юге и востоке до +29°, в остальных регионах до +26°.
20 и 21 июля в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +13°, на остальной территории +15°…+19°. Днем температура по стране +23°...+30°. В воскресенье ночью на севере и западе температура до +15°, днем в Украине от +25° до +30°.
Народный прогноз погоды в Украине
15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.
Погода на сегодня: во многих регионах Украины пройдут дожди с грозами (карта)
16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.
17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
18 июля - Афанасия преподобного. Если в день Афанасия как медь желтые облака - к дождю.
19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.
21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+27°... +12°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+24°... +15°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+23°... +14°
- Чернигов+19°... +12°
- Черновцы+20°... +12°