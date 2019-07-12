К американскому штату Луизиана приближается тропический шторм "Барри"

13:57, 12 июля 2019
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Ожидается, что "Барри" усилится до урагана и обрушится на Луизиану 13 июля.

К Луизиане приближается тропический шторм / twitter.com/beauvans
К Луизиане приближается тропический шторм / twitter.com/beauvans

Тропическая депрессия усилилась до тропического шторма, который получил имя "Барри".

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Сейчас он находится в Мексиканском заливе в 320 км от города Морган-Сити американского штата Луизиана и пока движется на запад со скоростью 7 км/ч. Скорость ветра оценивается в 65 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ожидается, что "Барри" усилится до урагана и обрушится на Луизиану 13 июля. Предупреждение о сильном ветре, проливных дождях, штормовом нагоне и высоких волнах объявлено в прибрежных районах штата, а также в штатах Миссисипи и Алабама. Следят за этим тропическим циклоном и на юго-востоке Техаса.

Напомним, в результате наводнений на юге и востоке Китая с 26 мая по 8 июля пострадали 1,5 млн человек.

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Теги: #погода#США#шторм
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