В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений
Из пострадавших районов эвакуировали более 25 тысяч людей.
В результате наводнений на юге и востоке Китая с 26 мая по 8 июля пострадали 1,5 млн человек.
В Испании один человек стал жертвой наводнения
Из пострадавших районов эвакуировали более 25 тысяч людей, сообщает Euronews.
Дожди привели к тому, что из берегов вышли реки, разрушив тысячи домов и размыв дороги в семи провинциях. Всего от наводнений здесь пострадали более полутора миллиона человек. Десятки тысяч гектаров пахотных земель оказались затоплены.
Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.
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