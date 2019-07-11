В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений

14:26, 11 июля 2019
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Из пострадавших районов эвакуировали более 25 тысяч людей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений на юге и востоке Китая с 26 мая по 8 июля пострадали 1,5 млн человек.

В Испании один человек стал жертвой наводнения

Из пострадавших районов эвакуировали более 25 тысяч людей, сообщает Euronews

Дожди привели к тому, что из берегов вышли реки, разрушив тысячи домов и размыв дороги в семи провинциях. Всего от наводнений здесь пострадали более полутора миллиона человек. Десятки тысяч гектаров пахотных земель оказались затоплены.

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.

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Теги: #погода#наводнение#Китай
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