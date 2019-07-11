В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений

Из пострадавших районов эвакуировали более 25 тысяч людей.

Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений на юге и востоке Китая с 26 мая по 8 июля пострадали 1,5 млн человек.

Читайте также В Испании один человек стал жертвой наводнения

Из пострадавших районов эвакуировали более 25 тысяч людей, сообщает Euronews.

Дожди привели к тому, что из берегов вышли реки, разрушив тысячи домов и размыв дороги в семи провинциях. Всего от наводнений здесь пострадали более полутора миллиона человек. Десятки тысяч гектаров пахотных земель оказались затоплены.

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.