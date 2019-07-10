"Холодина продолжается": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

14:31, 10 июля 2019
166
0

Дожди завтра ожидаются почти по всей стране.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

В четверг, 11 июля, в Украине сохранится прохладная погода.

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Закарпатской области пронесся торнадо, который повредил сотни домов (видео)

"Ближайшей ночью температура воздуха составит +8...+14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем в большинстве областей ожидается +18...+24 градуса, на западе кое-где даже +15...+17 градусов", - пишет она.

Дожди завтра ожидаются почти по всей стране, только в центре и на юге возможны солнечные прояснения.

Погода в Киеве 11 июля будет свежей и влажной: периодический дождик, ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

По предварительному прогнозу Диденко, потепление в Украине ожидается аж с 20-22 июля. Температура повысится до +26...+29, в южной части Украины до +28...+32 градусов.

Напомним, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
"Холодина продолжается": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра "Холодина продолжается": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
В Испании один человек стал жертвой наводнения В Испании один человек стал жертвой наводнения
Во многих областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Во многих областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +19° В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +19°
Погода на завтра: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (видеопрогноз)
Проливные дожди затопили американский Вашингтон (видео) Проливные дожди затопили американский Вашингтон (видео)
В Иране произошло мощное землетрясение В Иране произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
66 %
755 мм
5.3 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять