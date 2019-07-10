"Холодина продолжается": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Дожди завтра ожидаются почти по всей стране.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

В четверг, 11 июля, в Украине сохранится прохладная погода.

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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"Ближайшей ночью температура воздуха составит +8...+14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем в большинстве областей ожидается +18...+24 градуса, на западе кое-где даже +15...+17 градусов", - пишет она.

Дожди завтра ожидаются почти по всей стране, только в центре и на юге возможны солнечные прояснения.

Погода в Киеве 11 июля будет свежей и влажной: периодический дождик, ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

По предварительному прогнозу Диденко, потепление в Украине ожидается аж с 20-22 июля. Температура повысится до +26...+29, в южной части Украины до +28...+32 градусов.

Напомним, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.