"Холодина продолжается": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
Дожди завтра ожидаются почти по всей стране.
В четверг, 11 июля, в Украине сохранится прохладная погода.
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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"Ближайшей ночью температура воздуха составит +8...+14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем в большинстве областей ожидается +18...+24 градуса, на западе кое-где даже +15...+17 градусов", - пишет она.
Дожди завтра ожидаются почти по всей стране, только в центре и на юге возможны солнечные прояснения.
Погода в Киеве 11 июля будет свежей и влажной: периодический дождик, ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.
По предварительному прогнозу Диденко, потепление в Украине ожидается аж с 20-22 июля. Температура повысится до +26...+29, в южной части Украины до +28...+32 градусов.
Напомним, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+18°... +10°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+19°... +11°
- Кировоград+22°... +10°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+25°... +13°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+17°... +9°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+18°... +9°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+18°... +10°
- Черновцы+20°... +12°