В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)
Прохладнее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +20°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +21°. В центре практически без осадков, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).
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Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+19°... +11°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+20°... +11°
- Кировоград+22°... +10°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+25°... +13°
- Одесса+27°... +13°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+16°... +9°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+20°... +10°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+25°... +14°
- Хмельницкий+18°... +9°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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