В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)

08:04, 10 июля 2019
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Прохладнее всего будет на западе Украины.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди. 

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +21°. В центре практически без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 10 июля / УНИАН
Прогноз на 10 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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