В Сибири горят 600 тысяч гектаров леса (видео)

11:42, 10 июля 2019
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Официальной причиной лесных пожаров спасатели называют грозы.

На данный момент зафиксировано 80 очагов возгораний / скриншот
На данный момент зафиксировано 80 очагов возгораний / скриншот

Чрезвычайное положение объявили в Сибири, где горят 600 тысяч гектаров леса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Самая критическая ситуация в Иркутской и Красноярской областях. Взять стихию под контроль местным пожарным не удается. Из соседних регионов им на помощь уже отправили армейцев.

Гасят огонь и с земли, и с неба. Сейчас зафиксировано 80 очагов возгораний. Ситуация в ближайшее время может ухудшаться.

Официальной причиной лесных пожаров спасатели называют грозы.

Как сообщал УНИАН, 3 июля вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества произошло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. В ГСЧС заявляли, что тушение огня не осуществлялось в связи с минированием этой территории.

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Теги: #пожар#Сибирь#пожар в Сибири
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