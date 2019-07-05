Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди, температура до +28° (карта)

Дожди накроют западные регионы, а также несколько областей на юге и в центре страны.

Иллюстрация REUTERS

По данным Погода УНИАН, 5 июля, жара окончательно покинет территорию Украины. В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +23°...+26°.

Читайте также До конца недели в Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине. В восточных областях без осадков. Столбики термометров максимально поднимутся до +27° днем, ночью - +12°...+14°.

На юге страны, где в последние дни температура превышала +30°, жара наконец-то также придет. Днем температура будет колебаться от +26° до +28°, ночью - +17°. В Одесской и Николаевской областях возможны дожди.

На Западной Украине сегодня дождливо. Температура днем +23°...+26°, ночью прохладно: +9°...+12°.

В центральных регионах преимущественно облачно с прояснениями. Днем температура поднимется до +28°, ночью - +13°...+17°. В Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях возможны кратковременные осадки.

карта Укргідромецентру

По народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, а так же день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.