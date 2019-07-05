Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Дожди накроют западные регионы, а также несколько областей на юге и в центре страны.
По данным Погода УНИАН, 5 июля, жара окончательно покинет территорию Украины. В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +23°...+26°.
До конца недели в Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность
Погода в Украине. В восточных областях без осадков. Столбики термометров максимально поднимутся до +27° днем, ночью - +12°...+14°.
На юге страны, где в последние дни температура превышала +30°, жара наконец-то также придет. Днем температура будет колебаться от +26° до +28°, ночью - +17°. В Одесской и Николаевской областях возможны дожди.
На Западной Украине сегодня дождливо. Температура днем +23°...+26°, ночью прохладно: +9°...+12°.
В центральных регионах преимущественно облачно с прояснениями. Днем температура поднимется до +28°, ночью - +13°...+17°. В Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях возможны кратковременные осадки.
По народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, а так же день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+27°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+28°... +14°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+24°... +9°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+23°... +10°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+25°... +10°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+24°... +10°
- Черновцы+26°... +14°