Завтра в Киеве будет облачно и прохладно, температура до +21°
Ночью похолодает до +12°.
По данным УНИАН Погода, завтра в столице ожидается облачная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +21°.
Из-за непогоды полтысячи населенных пунктов в Украине остались без света
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков в Киеве в четверг без существенных осадков, в течение дня облачно с прояснениями. Температура днем +19°...+21°, ночью похолодает до +12°. Ветер западный до 6 м/с.
Солнце в столице 4 июля взойдет в 4.52, а сядет в 21.11.
Как сообщал УНИАН, завтра в Украине преимущественно сухо и прохладно, лишь на юге до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +10°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+29°... +14°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+23°... +9°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+28°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+27°... +11°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+30°... +18°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+28°... +12°
- Чернигов+24°... +11°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:85 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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