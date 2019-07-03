Завтра в Киеве будет облачно и прохладно, температура до +21°

Ночью похолодает до +12°.

Завтра в Киеве будет прохладно и без осадков / фото УНИАН

По данным УНИАН Погода, завтра в столице ожидается облачная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +21°.

Читайте также Из-за непогоды полтысячи населенных пунктов в Украине остались без света

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков в Киеве в четверг без существенных осадков, в течение дня облачно с прояснениями. Температура днем +19°...+21°, ночью похолодает до +12°. Ветер западный до 6 м/с.

Солнце в столице 4 июля взойдет в 4.52, а сядет в 21.11.

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине преимущественно сухо и прохладно, лишь на юге до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.