Завтра в Украине преимущественно сухо и прохладно, лишь на юге до +31° (видеопрогноз)

16:30, 3 июля 2019
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Ночью в отдельных регионах температура упадет до +8°.

Завтра в Украине ожидается сухая и прохладная погода / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидается сухая и прохладная погода / фото УНИАН

По данным УНИАН Погода, завтра, 4 июля, в большинстве областей Украины будет прохладно и без осадков, лишь на юге и востоке страны температура поднимется до +31°.

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Погода в Украине на завтра. В восточных областях синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью - 13° тепла.

Подобная ситуация и на юге страны. Днем здесь +29°...+31°, ночью до +17°, без осадков.

Жителям западных областей синоптики обещают прохладную погоду. Днем +20°...+24°, ночью температура упадет до +8°. Осадков не ожидается.

В северных областях завтра облачно с прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до +21°, ночью 10°...12° тепла.

В центральных регионах тепло и сухо. Днем до +26°, ночью +10°...+13°.

Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи жди дождя.

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Теги: #погода в Украине#погода на завтра
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