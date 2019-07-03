Завтра в Украине преимущественно сухо и прохладно, лишь на юге до +31° (видеопрогноз)
Ночью в отдельных регионах температура упадет до +8°.
По данным УНИАН Погода, завтра, 4 июля, в большинстве областей Украины будет прохладно и без осадков, лишь на юге и востоке страны температура поднимется до +31°.
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Погода в Украине на завтра. В восточных областях синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью - 13° тепла.
Подобная ситуация и на юге страны. Днем здесь +29°...+31°, ночью до +17°, без осадков.
Жителям западных областей синоптики обещают прохладную погоду. Днем +20°...+24°, ночью температура упадет до +8°. Осадков не ожидается.
В северных областях завтра облачно с прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до +21°, ночью 10°...12° тепла.
В центральных регионах тепло и сухо. Днем до +26°, ночью +10°...+13°.
Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи жди дождя.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +10°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+29°... +14°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+23°... +9°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+28°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+27°... +11°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+30°... +18°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+28°... +12°
- Чернигов+24°... +11°
- Черновцы+25°... +14°