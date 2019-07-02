В Индии из-за сильных ливней погибли 27 человек (фото, видео)

В течение каждого сезона дождей, который длится с июня по сентябрь, Индия сталкивается со смертельными случаями обрушения зданий и стен, поскольку осадки ослабляют фундаменты плохо построенных сооружений.

Последствия наводнения в Индии / REUTERS

Муссонные дожди в Индии вызвали обрушения стен, в результате которых погибли 27 человек.

Непогода нарушила железнодорожное и воздушное сообщение в Мумбаи, что побудило чиновников закрыть школы и офисы, сообщает Reuters.

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В течение каждого сезона дождей, который длится с июня по сентябрь, Индия сталкивается со смертельными случаями обрушения зданий и стен, поскольку осадки ослабляют фундаменты плохо построенных сооружений.

Так, в пригороде Мумбаи в результате обрушения стены погибли 18 человек.

"Спасательные работы продолжаются. Пока мы спасли более двух десятков человек", - рассказывают спасатели.

Три человека погибли при обрушении стены школы в городе Кальян, в 42 км к северу от Мумбаи. Еще 6 человек погибли из-за обрушения стены в соседнем городе Пуна.

Как сообщал УНИАН, жертвами наводнения в России стали 12 человек.