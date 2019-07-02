В России в результате мощного наводнения погибли 12 человек (видео)
В Иркутской области из-за сильных наводнений уже несколько дней действует чрезвычайное положение.
В Иркутской области России в результате мощного наводнения погибли 12 человек. Еще 9 человек, среди которых ребенок, считаются пропавшими без вести.
Всего от паводка пострадало 750 россиян, большинству из них медики оказали помощь на месте, говорится в сюжете ТСН. Впрочем, более полуторы сотни наиболее тяжело травмированных - забрали в больницу.
В Иркутской области из-за сильных наводнений уже несколько дней действует чрезвычайное положение.
Мощное наводнение в России: количество жертв возросло до 12
Как сообщал УНИАН, в конце июня сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси.
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