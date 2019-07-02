В России в результате мощного наводнения погибли 12 человек (видео)

11:06, 2 июля 2019
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В Иркутской области из-за сильных наводнений уже несколько дней действует чрезвычайное положение.

Последствия наводнения в России / REUTERS
Последствия наводнения в России / REUTERS

В Иркутской области России в результате мощного наводнения погибли 12 человек. Еще 9 человек, среди которых ребенок, считаются пропавшими без вести.

Всего от паводка пострадало 750 россиян, большинству из них медики оказали помощь на месте, говорится в сюжете ТСН. Впрочем, более полуторы сотни наиболее тяжело травмированных - забрали в больницу.

В Иркутской области из-за сильных наводнений уже несколько дней действует чрезвычайное положение.

Как сообщал УНИАН, в конце июня сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси.

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Теги: #Россия#наводнение
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