В России в результате мощного наводнения погибли 12 человек (видео)

В Иркутской области из-за сильных наводнений уже несколько дней действует чрезвычайное положение.

Последствия наводнения в России / REUTERS

В Иркутской области России в результате мощного наводнения погибли 12 человек. Еще 9 человек, среди которых ребенок, считаются пропавшими без вести.

Всего от паводка пострадало 750 россиян, большинству из них медики оказали помощь на месте, говорится в сюжете ТСН. Впрочем, более полуторы сотни наиболее тяжело травмированных - забрали в больницу.

В Иркутской области из-за сильных наводнений уже несколько дней действует чрезвычайное положение.

Как сообщал УНИАН, в конце июня сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси.