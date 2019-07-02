На Ривненщине пронеслась песчаная буря - обесточены более полусотни населенных пунктов (фото)
Песчаный ураган без дождя местные жители видели впервые.
Над севером Ривненской области вечером 1 июля и в ночь на 2 июля пронеслась песчаная буря - обесточены более полусотни населенных пунктов. Песчаный ураган без дождя местные жители видели впервые.
Как сообщила корреспонденту УНИАН менеджер по связям с общественностью ЧАО «Ровнооблэнерго» Алла Лихачева, ураган нанес немалый ущерб электросетям. По состоянию на утро 2 июля известно о обесточивании 51 населенного пункта. Сильный ветер поломал деревья, чем вызвал многочисленные обрывы электросетей.
В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)
Сегодня специалисты «Ровнооблэнерго» восстанавливают электроснабжение. Одновременно привлекаются дополнительные аварийные бригады.
По информации местной газеты «Полесье», подобного явления в Заречненском районе еще не было.
«Жители Заречного такого еще в своей жизни не видели, как поселок облаком накрыла песчаная буря: «Вот вам и вырезанные леса!». Последствия от песчаной бури, которая сопровождалась сильным ветром, без дождя, – на фото», - пишет газета.
Есть предположения, что возникновение бури связано с бесконтрольной вырубкой лесов янтарекопателями.
Определяются объемы нанесенного ущерба.
Как сообщал УНИАН, сегодня во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
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