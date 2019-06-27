Сегодня в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, температура до +34° (карта)
В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение.
По данным УНИАН Погода, сегодня, 27 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода.
Погода в Украине
На востоке страны без осадков. Температура днем поднимется до +31°, ночью - +19°.
Ливни и град: синоптик предупредила о резких изменениях погоды в Украине из-за атмосферного фронта
В южных областях также жарко. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +36°, ночью +19°...+21°.
На Западной Украине дожди с грозами. Температура днем от +25° на Волыни до +32° на Буковине, ночью +12°...+17°.
Жителям северных регионов синоптики также обещают дожди. Температура от +14° ночью до +29° днем.
В центральных областях преимущественно без осадков. Температура +28°...+33° днем, ночью до +18°. В Винницкой и Черкасской области возможны дожди с грозами.
Согласно народному прогнозу, 27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
Как сообщал УНИАН, на завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+29°... +15°
- Кировоград+33°... +17°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+36°... +20°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+28°... +14°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+31°... +17°