На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
С начала июня в столице зафиксировали уже 11 температурных рекордов.
В течение выходных 22-23 июня в столице зафиксировали сразу три температурных рекорда.
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Как сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, после полудня 22 июня столбик термометра максимально поднялся до +34,0° С, что на 0,6° С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.
"Кроме того, средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 лет составила +27,3° С, что на 0,7° С выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году", - говорится в сообщении.
А ночь 23 июня была самой теплой за последние 73 года. Температура воздуха не опустилась ниже +22,3° С, что на 1,4° С выше предыдущего рекорда 1946 года.
Также отмечается, что с начала июня в столице зафиксировали уже 11 температурных рекордов.
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