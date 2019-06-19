На Львовщине и Херсонщине остаются подтопленными десятки дворов

14:31, 19 июня 2019
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На Херсонщине остаются подтопленными 148 домохозяйств.

В двух областях подтоплены десятки дворов / ГУ ГСЧС во Львовской области
В двух областях подтоплены десятки дворов / ГУ ГСЧС во Львовской области

Из-за сильных дождей во Львовской и Херсонской областях остаются подтопленными 178 домохозяйств.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, во Львовской области по состоянию на утро 19 июня оставались подтопленными 30 приусадебных участков в с. Криница Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи населению.

На Херсонщине остаются подтопленными 148 домохозяйств, из них 10 жилых домов. Уровень воды постепенно спадает.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Теги: #погода
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