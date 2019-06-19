Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:40, 19 июня 2019
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Пожарной опасности нет только на западе Украины.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"19-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине / Гидрометцентр
Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине / Гидрометцентр

Напомним, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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