Из-за таяния снегов в горах австрийскому Тиролю угрожает затопление

15:35, 13 июня 2019
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Уровень воды в реке Инн поднялся до шести метров.

Тиролю грозит затопление / commons.wikimedia.org
Тиролю грозит затопление / commons.wikimedia.org

В реке Инн в Тироле, на западе Австрии, уровень воды поднялся до шести метров, достигнув критической отметки, из-за чего возникла угроза наводнения.

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Вода поднялась из-за обильного таяния снегов в горах, что вызвано необычно жаркой погодой, передает Euronews.

В качестве меры предосторожности перекрыто движение по нескольким мостам, а местные спасательные бригады переведены на усиленный режим дежурства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жаркая погода здесь сохранится, помимо этого ожидаются сильные дожди.

Напомним, в штате Гуджарат на западе Индии из-за тропического циклона "Ваю" планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тыс человек.

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Теги: #погода#Австрия
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