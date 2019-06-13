Из-за таяния снегов в горах австрийскому Тиролю угрожает затопление
Уровень воды в реке Инн поднялся до шести метров.
В реке Инн в Тироле, на западе Австрии, уровень воды поднялся до шести метров, достигнув критической отметки, из-за чего возникла угроза наводнения.
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Вода поднялась из-за обильного таяния снегов в горах, что вызвано необычно жаркой погодой, передает Euronews.
В качестве меры предосторожности перекрыто движение по нескольким мостам, а местные спасательные бригады переведены на усиленный режим дежурства.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жаркая погода здесь сохранится, помимо этого ожидаются сильные дожди.
Напомним, в штате Гуджарат на западе Индии из-за тропического циклона "Ваю" планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тыс человек.
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