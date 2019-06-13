В Индии из-за тропического циклона "Ваю" эвакуируют 300 тысяч человек

11:53, 13 июня 2019
42
0

Циклон достигнет побережья штата Гуджарат 13 июня.

На Индию надвигается тропический циклон / REUTERS
На Индию надвигается тропический циклон / REUTERS

В штате Гуджарат на западе Индии из-за тропического циклона "Ваю" планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тыс человек.

В результате внезапного наводнения на юге Китая погибли шесть человек

Ожидается, что "Ваю" в ближайшее время обрушится на запад Индии, под его ударом окажутся большинство районов штата Гуджарат и часть районов штата Махараштра, передает Синьхуа со ссылкой на индийское министерство внутренних дел.

В штате Гуджарат введен в действие план массовой эвакуации: около 300 тыс жителей в экстренном порядке будут переселены в 700 убежищ.

По прогнозам, циклон достигнет побережья штата Гуджарат 13 июня.

Напомним, число жертв тропического циклона "Фани"  в Индии возросло до 64 человек, минимум 241 человек пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индия#циклон
Читайте также
В Гватемале произошло мощное землетрясение В Гватемале произошло мощное землетрясение
Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Сильные ливни заливают север Италии (видео) Сильные ливни заливают север Италии (видео)
В Киеве из-за жары установили рамки с распылителями воды (видео) В Киеве из-за жары установили рамки с распылителями воды (видео)
Сухо и очень жарко: появился прогноз погоды в Украине на завтра Сухо и очень жарко: появился прогноз погоды в Украине на завтра
В Китае 19 человек стали жертвами наводнений В Китае 19 человек стали жертвами наводнений

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг на месяц
77 %
748 мм
4.3 м/с
57 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять