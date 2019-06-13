В Индии из-за тропического циклона "Ваю" эвакуируют 300 тысяч человек

Циклон достигнет побережья штата Гуджарат 13 июня.

На Индию надвигается тропический циклон / REUTERS

В штате Гуджарат на западе Индии из-за тропического циклона "Ваю" планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тыс человек.

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Ожидается, что "Ваю" в ближайшее время обрушится на запад Индии, под его ударом окажутся большинство районов штата Гуджарат и часть районов штата Махараштра, передает Синьхуа со ссылкой на индийское министерство внутренних дел.

В штате Гуджарат введен в действие план массовой эвакуации: около 300 тыс жителей в экстренном порядке будут переселены в 700 убежищ.

По прогнозам, циклон достигнет побережья штата Гуджарат 13 июня.

Напомним, число жертв тропического циклона "Фани" в Индии возросло до 64 человек, минимум 241 человек пострадал.