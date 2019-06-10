В Китае из-за наводнений эвакуировали тысячи людей
Семь человек погибли.
Жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в Китае стали семь человек. Тысячи людей были эвакуированы.
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Национальный метеорологический центр Китая 9 июня обновил "желтое" предупреждение в связи с проливными дождями, предупредив о сильных дождях в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе, передает Xinhua.
В восточной провинции Цзянси шесть человек погибли, один пропал без вести в результате сильного ветра, града и наводнений, вызванных дождями, которые также повредили 77,4 тыс. га сельхозугодий.
В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая из-за ливня погиб по меньшей мере один человек, четверо пропали без вести и пять получили ранения.
В частности, в наиболее пострадавшем уезде Цюаньчжоу города Гуйлинь в результате сильных дождей и наводнений пострадали более 180 тыс. жителей, из которых 8380 человек были эвакуированы.
В провинции Хунань дождь за ночь затопил уезд Дунъань, в результате чего десятки людей были заблокированы в двух жилых зданиях.
В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая во власти сильных дождей оказались 58,2 тыс. человек в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе. Проливные дожди также повредили постройки и нарушили электроснабжение. В частности, в наиболее пострадавшем поселке Байсо уровень воды поднялся выше двух метров. Пострадавшие жители были перемещены в безопасные места.
Напомним, в Монастырском районе Тернопольской области из-за мощного ливня река вышла из берегов, вызвав наводнение в селах Красиев и Гранитное.
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