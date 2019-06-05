Тернопольщина пострадала от сильного наводнения (видео)

Затопило почти два десятка дворов.

Тернопольщину накрыло наводнение / www.facebook.com/gronasv

В Монастырском районе Тернопольской области из-за мощного ливня река вышла из берегов, вызвав наводнение в селах Красиев и Гранитное.

Затопило почти два десятка дворов и чуть ли не все огороды, говорится в сюжете ТСН.

Уровень воды сейчас понемногу спадает, однако дворы и подвали по-прежнему затоплены.

Напомним, жертвами ливней и наводнений в провинции Тахар на севере Афганистана стали два человека.