Тернопольщина пострадала от сильного наводнения (видео)

11:44, 5 июня 2019
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Затопило почти два десятка дворов.

Тернопольщину накрыло наводнение / www.facebook.com/gronasv
Тернопольщину накрыло наводнение / www.facebook.com/gronasv

В Монастырском районе Тернопольской области из-за мощного ливня река вышла из берегов, вызвав наводнение в селах Красиев и Гранитное.

Затопило почти два десятка дворов и чуть ли не все огороды, говорится в сюжете ТСН.

Уровень воды сейчас понемногу спадает, однако дворы и подвали по-прежнему затоплены.

Напомним, жертвами ливней и наводнений в провинции Тахар на севере Афганистана стали два человека.

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Теги: #погода#Тернополь#потоп
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