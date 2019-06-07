После сильных дождей в Украине подтопило три области
В Ивано-Франковской области было подтоплено 39 жилых домов.
После сильных дождей 6 июня в трех областях Украины произошло подтопление десятков населенных пунктов.
В Черновицкой области в результате сильного ливни река вышла из берегов, затопил село
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Ивано-Франковской области было подтоплено 39 жилых домов, 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах на территории Косовского, Коломыйского, Снятинского, Городенковского и Тлумацкого районов. В с. Пистынь Косовского района частично разрушены жилой дом и мост через ручей Озерной. В с. Дубрава Тлумацкого района произошел сход оползня на автодорогу государственного значения Н-18 Ивано-Франковск-Тернополь (проезд транспортных средств обеспечен). Разрушено 3 автомобильных переезда на автодорогах местного значения сел Гордаков, Кичера и Гаврила Косовского района. По состоянию на 11:00 наблюдалось подтопление 45 домохозяйств в пгт Заболотов и 10 домохозяйств в с. Тулуков, без подтоплений жилых домов. Осадки отсутствуют, уровень воды спадает.
В Херсонской области произошло подтопление 150 домохозяйств в с. Новая Маячка Олешковское района. По состоянию на 11 час подтоплений жилых домов не было, оставались подтопленными 105 приусадебных участков.
В Кировоградской области было подтоплено 20 жилых домов и 48 приусадебных участков. По состоянию на 11:00 оставались подтопленными 2 жилых дома и 7 домохозяйств. Уровень воды постепенно спадает.
Напомним, после сильного ливня затопило железнодорожный вокзал в Черновцах.
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