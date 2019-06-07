Мощный ливень затопил железнодорожный вокзал в Черновцах (видео)
Вход в помещение заложили мешками с песком.
После сильного ливня затопило железнодорожный вокзал в Черновцах.
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Из-за непогоды на улицах Боженко, Гагарина и прилегающих образовался целый поток воды, сообщает promin.cv.ua.
Автомобилям пришлось через образовавшуюся реку преодолевать подъем по улице Гагарина.
Железнодорожный вокзал охватило водой. Вход в помещение заложили мешками с песком.
Видео: youtube.com/Чернівецький Промінь
Напомним, в Черновицкой области вследствие сильного ливня, который прошел после обеда 6 июня, река Дерелуй вышла из берегов, затопив улицы села Большой Кучуров Сторожинецкого района.
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