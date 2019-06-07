Мощный ливень затопил железнодорожный вокзал в Черновцах (видео)

Вход в помещение заложили мешками с песком.

В Черновцах затопило вокзал / cvnews.cv.ua

После сильного ливня затопило железнодорожный вокзал в Черновцах.

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Из-за непогоды на улицах Боженко, Гагарина и прилегающих образовался целый поток воды, сообщает promin.cv.ua.

Автомобилям пришлось через образовавшуюся реку преодолевать подъем по улице Гагарина.

Железнодорожный вокзал охватило водой. Вход в помещение заложили мешками с песком.

Видео: youtube.com/Чернівецький Промінь

Напомним, в Черновицкой области вследствие сильного ливня, который прошел после обеда 6 июня, река Дерелуй вышла из берегов, затопив улицы села Большой Кучуров Сторожинецкого района.