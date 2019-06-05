В Пакистане произошло землетрясение

15:33, 5 июня 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 5 июня, в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Два человека погибли в результате землетрясения в Перу

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 81 км на запад от населенного пункта Хуздар в провинции Белуджистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, во вторник, 4 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение произошло в районе японского острова Торишима.

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Теги: #землетрясение
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