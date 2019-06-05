В Пакистане произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 5 июня, в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Два человека погибли в результате землетрясения в Перу
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 81 км на запад от населенного пункта Хуздар в провинции Белуджистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, во вторник, 4 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение произошло в районе японского острова Торишима.
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