Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В среду, 5 июня, в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 81 км на запад от населенного пункта Хуздар в провинции Белуджистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, во вторник, 4 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение произошло в районе японского острова Торишима.