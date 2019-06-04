О пострадавших не сообщается.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 4 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Землетрясение произошло в районе японского острова Торишима, сообщает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Подземные толчки произошли в 13:40 по местному времени в точке с координатами 29,1 градуса северной широты и 139,8 градуса восточной долготы.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло 26 мая на севере Перу, погибли два человека.