В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
О пострадавших не сообщается.
Во вторник, 4 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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Землетрясение произошло в районе японского острова Торишима, сообщает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Подземные толчки произошли в 13:40 по местному времени в точке с координатами 29,1 градуса северной широты и 139,8 градуса восточной долготы.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло 26 мая на севере Перу, погибли два человека.
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