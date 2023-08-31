Осадки ожидаются в большинстве северных, центральных и южных областей, а также затронут восток.

Осень в Украине начнется теплой погодой и дождями, которые накроют большинство северных, центральных и южных областей, а также затронут восток. Местами осадки будут в сопровождении гроз. Сильной жары уже не будет, лишь в отдельных областях на юго-востоке воздух прогреется до +30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°, сильный дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 1 сентября ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +16° днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+24°, гроза.

В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, гроза.

В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+28°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +30°.

Приметы погоды 1 сентября

1 сентября - Андрея Стратилата. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

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