"В жизни и в Instagram?" жена экс-футболиста "Динамо" Морозюк шокировала поклонников нелепым видео

Кривая осанка, двойной подбородок, дорисованные усы и бровь - в таком образе Ирина Морозюк появляется в новом любительском видео.

Эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина шокировала своих поклонников нелепым видео.

Его она выставила на своей странице в Instagram.

В начале видео Ирина появляется в смешной футболке и высоко натянутых коротких шортах. Кривая осанка, двойной подбородок, дорисованные усы и бровь, а также нелепая стрижка шокируют подписчиков.

Но в миг Ирина меняет образ и превращается из чудовища в красавицу. Перед зрителями она предстает в ярком красном сексуальном белье и маске зайчика.

«Это ты так выглядишь в жизни и в Instagram?», «Боже, аж страшно сначала было», «Первый вариант даже очень милый, а второй - просто секси», «Какой аппетитный зайчик», - комментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина обрадовала поклонников новой сексуальной фотографией.