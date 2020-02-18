Жена экс-футболиста "Динамо" Морозюк показала попу и "разнесла" хейтеров (фото)

На ней Ирина Морозюк в розовом комбидрессе прогнула спинку и сексуально выставила попу.

Эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина обрадовала поклонников новой сексуальной фотографией.

Фото Ирина выставила на своей странице в Instagram.

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На ней Ирина Морозюк в розовом комбидрессе прогнула спинку и сексуально выставила попу, продемонстрировав «забитые» татуировками руки и бедро.

Также она раскритиковала своих хейтеров, которые задаются вопросом, как она после стольких пластических операций будет выглядеть через 10 лет.

«Плохое мнение об уколах красоты у тех, кто не образован в косметологии и кто не пробовал. Это когда мужики говорят, что силиконовые сиськи фу и им они вообще не нравятся, а это вс го лишь потому, что они ни разу с ними не игрались», - написала она.

Также Морозюк обозвала своих хейтеров «дебилами, и заявила, что через 10 лет она будет «молодая , ах**нно-красивая 40 летняя женщина».