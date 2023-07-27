"Особняк с привидениями", "Отец", "Паутина" и "Тихая девочка": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выйдет немало новинок, впрочем более или менее громкой из них является только одна – комедийный хоррор со звездным кастом "Особняк с привидениями", вдохновленный одноименным аттракционом в Диснейленде. Также киноманов ждет несколько достойных внимания европейских фильмов. Между тем, онлайн выйдет комедийный байопик "Плюшевый пузырь". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Вероятно, и этот уикенд в кинотеатрах пройдет под знаком "Барбенгеймера", тем не менее, прокатчики рискнули выпустить на этой неделе немало других новинок.

Особняк с привидениями

Haunted Mansion (США, 2023, комедия/ужасы/семейный)

Лента, вдохновленная классическим аттракционом парка развлечений Диснейленд, расскажет историю о женщине и ее сыне, привлекающих разношерстную команду так называемых специалистов, которые должны помочь избавить их новый дом от сверхъестественных обитателей.

Главные роли исполнили Лейкит Стэнфилд ("Атланта", "Иуда и черный Мессия", "Негранованные драгоценности"), Розарио Доусон ("Город грехов", "Транс", "Асока"), Тиффани Хеддиш ("Холодный расчет", "Невыносимая тяжесть огромного таланта"), Оуэн Уилсон ("Знакомство с родителями", "Полночь в Париже", "Локи"), Дэнни ДеВито ("Близнецы", "Бэтмен возвращается", "Достать коротышку"), Джейми Ли Кертис ("Хэллоуин", "Достать ножи", "Все везде и сразу") и Джаред Лето ("Реквием по мечте", "Отряд самоубийц", "Бегущий по лезвию 2049").

Режиссером фильма выступил Джастин Симиен, прославившийся благодаря сериалу Netflix и впоследствии одноименному фильму "Дорогие белые люди". Позже он снял сатирический хоррор "Плохие волосы".

Премьера фильма состоялась 15 июля в калифорнийском Диснейленде. Фильм получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,9 баллов из 10. В то же время, на Rotten Tomatoes критики оценили его лишь в 52%, а на Metacritic – в 49 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Отец

Батько (Украина, 2023, детектив/драма/криминал)

По сюжету фильма, бизнесмен Влад Артемьев возвращается в родной дом и узнает о смерти отца. Они долгие годы не поддерживали связь, и Влад пытается исправить все свои ошибки. Что скрывало за собой длительное молчание родных мужчин и какие скелеты скрыты в шкафу у каждого из них?

Съемки фильма проходили до полномасштабного вторжения, часть из них – на территории ныне оккупированных Бердянска и Геническа.

Снял фильм украинский актер театра и кино Александр Кобзарь ("Поводырь", "Сумасшедшая свадьба", "Пульс"), для которого "Отец" стал режиссерским дебютом. Он же исполнил главную роль в фильме.

Также в ленте сыграли Богдан Бенюк ("Толока", "Максим Оса: Золото песиголовца"), Ксения Баша ("Толока"), Сергей Смеян ("Донбасс", "Носорог") и другие.

Паутина

Cobweb (США, 2023, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – восьмилетний Питер, постоянно слышащий таинственный стук в стенах своей спальни. Но его родители утверждают, что это всего лишь бурное детское воображение. Страх Питера усиливается с каждым днем: он считает, что от него скрывают какую-то ужасную семейную тайну. Как жить в одном доме с родителями, если теряешь доверие и чувствуешь постоянный страх, он не знает.

Главные роли в фильме исполнили Лиззи Каплан ("Мастера секса", "Иллюзия обмана 2") и Энтони Старр ("Пацаны", "Банши").

Режиссером фильма выступил Сэмюэл Бодин, который до этого снял французский хоррор-сериал "Марианна". Сценарий к фильму написал Крис Томас Девлин, наиболее известный как сценарист последней "Техасской резни бензопилой".

В США фильм вышел 21 июля и получил средние отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,3 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 63% одобрения от критиков и 74% от зрителей. На Metacritic кинообозреватели дали ему 50 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Схватка с дьяволом

Sympathy for the Devil (США, 2023, триллер)

Этот фильм, к сожалению, скомпрометировал себя в глазах украинского зрителя официальным прокатом в России – там его запустили еще неделю назад благодаря созданному прошлым летом российскому дистрибьютору Global Film, которому, к сожалению, в последнее время удается получать права на немало международных релизов.

В центре сюжета фильма – мужчина, который под дулом пистолета вынужден взять в дорогу таинственного пассажира. Вооруженный револьвером и садистским характером, этот сумасшедший угонщик автомобилей совсем не тот, кем кажется на первый взгляд. И водителю, чтобы пережить ночь, придется сделать все, чтобы уничтожить этого монстра.

Главные роли в фильме исполнили Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Невыносимая тяжесть огромного таланта", "Ренфилд") и Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", "Видоизмененный углерод").

Режиссером выступил Юваль Адлер ("Тайны, которые мы храним", "Оперативник").

Премьера фильма состоялась 22 июля 2023 года на Fantasia International Film Festival (и каким-то образом в России фильм вышел в прокат на два дня раньше). Фильм получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него 7,3 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков. На Metacritic критики дали ему 59 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Тихая девочка

An Cailín Ciúin (Ирландия, 2022, драма)

27 июля в ограниченный прокат выйдет coming-of-age драма "Тихая девочка", ставшая первой ирландскоязычной картиной в истории, получившей номинацию на премию "Оскар". Лента режиссера Колма Бейреда, являющаяся экранизацией новеллы "Воспитание" ирландской писательницы Клэр Киган, рассказывает о молчаливой девятилетней девочке из неблагополучной семьи, которую отправляют пожить в течение лета к дальним родственникам. Там она расцветает и открывает новый образ жизни. Однако, поскольку в этом доме не должно быть никаких секретов, со временем она узнает один болезненный секрет.

Мировая премьера ленты состоялась на Берлинском международном кинофестивале в 2022 году, где картина получила гран-при международного жюри Generation Kplus за лучший фильм. Также в 2022 году лента получила премию Европейской киноакадемии за лучшую операторскую работу.

"Тихую девочку" положительно восприняли кинокритики и зрители – она стала самым кассовым ирландскоязычным фильмом. В настоящее время рейтинг ленты на IMDb составляет 7,7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 96% одобрения от критиков, а на Metacritic – 89 баллов с отметкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Невероятное путешествие на Северный полюс

Titina (Норвегия, 2022, анимация/приключения/семейный)

Сюжет этой анимационной ленты разворачивается вокруг собаки Титины, которую случайно нашел известный итальянский инженер на улицах Рима. Вскоре после этого случая он становится конструктором и пилотом дирижабля, который отправляется в легендарную экспедицию к Северному полюсу. В опасное путешествие, которое может прославить всю команду, хозяин берет и Титину.

"Невероятное путешествие на Северный полюс" – самый дорогой норвежский мультфильм всех времен. Его сюжет основан на реальных событиях: в 1926 году состоялась первая успешная воздушная экспедиция на Северный полюс под руководством исследователя Руаля Амундсена (норвежский путешественник и первый человек, достигший Северного полюса). Путешествие совершалось на дирижабле "Норвегия", спроектированном итальянским конструктором Умберто Нобиле. Последний отправился в путешествие вместе со своей четвероногой любимицей Титиной. Эта терьерка стала первым международным животным-суперзвездой: во время экспедиции у нее был собственный дневник в The New York Times, а на волне популярности после путешествия она посетила Японию, была приглашена в Белый дом и гастролировала в Голливуде.

Создала мультфильм Кайса Несс – режиссер, чьи анимационные фильмы принимали участие в таких престижных фестивалях как Клермон-Ферран, Аннеси и Трайбека, соучредитель оскароносной студии Mikrofilm. Стиль анимации "невероятного путешествия на Северный полюс" вдохновлен фильмами Жака Тати и Уэса Андерсона.

Девичник: Убойная ночь

Fear the Night (США, 2023, триллер/боевик)

Фильм рассказывает о ветеране войны в Ираке Тесе, которая после нападения группы захватчиков во время девичника ее сестры готовится нанести ответный удар. Как она узнала, нападавшие не планируют оставлять свидетелей.

Главную роль в фильме исполнила Мэгги Кью (сериал "Никита", франшиза "Дивергент").

Режиссером фильма выступил Нил ЛаБут, в послужном списке такие комедийные фильмы, как "Сестричка Бетти" и "Смерть на похоронах" (американский римейк), а также сериал "Ван Хелсинг".

В американский прокат фильм вышел 21 июля и получил не самые лучшие отзывы. Так, на IMDb у него оценка лишь 4,4 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 40% одобрения от критиков и 33% от зрителей.

Также на этой неделе фильм официально выйдет в российский прокат, так что это дополнительный аргумент, чтобы его проигнорировать.

Кто у тебя в постели?

Un homme heureux (Франция, 2023, комедия)

В центре сюжета фильма – мэр маленького городка на севере Франции Жан, который как раз борется за переизбрание. Именно в это время его жена Эдит, с которой он живет уже 40 лет, рассказывает ему секрет, который она больше не может скрывать: в глубине души она чувствует себя мужчиной. Сначала Жан думает, что она шутит, но быстро понимает, что Эдит собирается измениться – и его брак и предвыборная кампания оказываются под угрозой.

Рейтинг фильма на IMDb в настоящее время составляет 5,6 балла из 10.

Плюшевый пузырь

The Beanie Bubble (США, 2023, комедия/драма/биография)

Фильм рассказывает реальную историю американца Тая Уорнера, который был посредственным продавцом игрушек, пока не встретил женщин, которые помогли ему воплотить в жизнь его давнюю идею и создать бренд мягких игрушек Beanie Babies.

Главные роли в фильме исполнили Зак Галифианакис (трилогия "Мальчишник в Вегасе", "Бердмен"), Элизабет Бэнкс (франшизы "Человек-паук", "Голодные игры"), Сара Снук ("Фрагменты женщины", сериал "Наследники") и Джеральдин Вишванатхан (сериал "Чудотворцы", фильм "Красотки в бегах").

Фильм станет доступен 28 июля на Apple TV+. За неделю до этого он вышел в ограниченный прокат в США и получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 63% одобрения от критиков против 78% от зрителей. На Metacritic кинообозреватели оценили его в 56 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июля 2023 года – на этой неделе выходят заключительные три эпизода третьего сезона "Ведьмака" и долгожданный второй сезон сериала "Благие знамения".

Марина Григоренко