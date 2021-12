Что посмотреть на выходных: "Матрица: Воскрешение", "Не смотри вверх" и "Эмили в Париже"

На этой неделе в украинский прокат выходит научно-фантастический боевик "Матрица: Воскрешение", являющейся продолжением культовой франшизы. На Netflix, тем временем, станут доступы черная комедия "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо в окружении целой россыпи голливудских звезд, второй сезон комедийного сериала "Эмили в Париже" с Лилли Коллинз и новый южнокорейских хит "Море спокойствия" со звездами мирового уровня в главных ролях.

Что нового в кинотеатрах с 23 декабря

Главной и едва ли не единственной премьерой недели в украинских кинотеатрах станет научно-фантастический боевик "Матрица: Воскрешение" / The Matrix Resurrections (США, 2021). Да-да, легендарная франшиза возвращается на "большие экраны" спустя почти 20 лет!

События "Матрицы 4" разворачиваются через несколько десятков лет после "Матрицы: Революция" (2003). Тогда Нео и Тринити отправляются в город Машин, чтобы спасти Зион – единственное место, где укрывается свободное от Матрицы человечество. Тогда же Нео заключил сделку с Матрицей: если он победит вышедшего из-под контроля Агента Смита, людям позволят покинуть виртуальный мир, если они сами этого пожелают. Это ему удалось, правда, ценой жизни – своей и Тринити.

Целью четвертого фильм было рассказать, что же произошло дальше. Сдержали ли машины свое обещание? Захотели ли люди покинуть Матрицу, где в виртуальном мире они сыты и счастливы, в то время как в реальной жизни все намного сложнее? И, главное, что же произошло с героями?

В отличие от первых трех частей, над "Матрицей 4" работала только одна половина тандема братьев/сестер Вачовски – Лана, тогда как Лилли отказалась от проекта, в первую очередь, на фоне личных проблем.

УНИАН уже посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями – без спойлеров. Если коротко, вопреки опасениям многих, четвертая часть истории о борьбе и любви Нео и Тринити скорее удалась, чем нет. И да, Киану Ривз таки не играет здесь Джона Уика. Кроме того, чтобы смотреть "Матрицу: Воскрешение", крайне важно пересмотреть предыдущие части, а в конце фильма зрителей ждет миленькая сцена после титров.

Еще одна новинка недели в кинотеатрах – комедия "Очень плохой папочка" / Christmas Is Cancelled (США, 2021). В центре сюжета фильма окажется девушка Эмма, которая ежегодно празднует Рождество вместе со своим отцом Джеком. Но в этом году родитель подготовил праздничный сюрприз для дочери – свою новую сексуальную девушку, намного моложе его. Ситуацию ухудшает тот факт, что новая папина пассия Бренди была заклятым врагом Эммы в школе. Теперь Эмме срочно придется придумать план, как испортить эти отношения, ведь под елкой должна остаться только одна.

В Америке фильм вышел на неделю раньше, чем в Украине, а потому у нас уже есть первые отзывы. Так, на IMDb у него весьма скромный рейтинг 4,7 балла из 10.

Что нового онлайн с 23 декабря

23 декабря на Netflix вышел второй сезон комедийного сериала "Эмили в Париже" / Emily in Paris (США, 2020-) с очаровательной Лили Коллинз в главной роли. Год назад картина о молодой американке, которая с полным чемоданом стереотипов о французах прибыла покорять Париж, стала настоящим хитом. Так что не удивительно, что она вернулась – на радость фанатам и к большому огорчению самих французов, не очень оценивших юмор.

Напомним, в первом сезоне Эмили, прибывшая во французскую столицу на целый год работать в маркетинговой фирме, изо всех сил пыталась влиться в новый коллектив, проникнуться местной культурой, найти друзей и любовь. Очарованная атмосферой французской столицы, девушка начинала вести блог в Instagram, рассказывая о своей новой жизни. Впрочем, вопреки красивой картинке, на новом месте у героини не все шло гладко: языковой барьер, одиночество, снобизм французов по отношению к иностранцам. Во втором сезоне Эмили ждут новые приключения и, судя по трейлеру, новая любовь.

Кроме того, 25 декабря Netflix выпустит долгожданную черную комедию "Не смотри вверх" / Don’tLookUp (США, 2021), которая просто поражает актерским составом. Судите сами, режиссеру Адаму Маккею ("Игра на понижение", "Власть") удалось собрать на одной съемочной площадке таких голливудских звезд, как Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Марк Райлэнс и Мэттью Перри. И это не считая звездных камео в лице Криса Эванса, Арианы Гранде, Кид Кади, Джины Гершом и еще многих других.

В центре сюжета картины окажутся два астронома в исполнении Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, обнаруживающие, что в сторону Земли летит метеорит, который уничтожит ее через шесть месяцев. Теперь ученые должны отправиться в тур, чтобы встретиться с представителями СМИ и предупредить человечество о грозящей опасности.

Впрочем, по итогам допремьерных показов, фильм был принят неоднозначно. Так, на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10 от широкой аудитории, а вот критики на Rotten Tomatoes дали ему всего 55% одобрения против 77% от зрителей. На Metacritic фильм получил 52 балла от кинообозревателей, что соответствует характеристике "смешанные отзывы", тогда как зрители оценили картину в 3,5 из 10 с пометкой "в целом отрицательные отзывы".

Еще одна новинка недели от Netflix – научно-фантастический детективный сериал "Море спокойствия" / The Silent Sea (Южная Корея, 2021), восемь эпизодов которого станут доступны 24 декабря. Проект является адаптацией одноименного короткометражного фильма 2014 года авторства Чхве Ханг Ена, который также стал режиссером сериала.

Сюжет сериала вращается вокруг опасной 24-часовой миссии на Луне, во время которой группа астронавтов пытается достать образцы материалов с заброшенного исследовательского центра, окутанного массой секретов.

Главную роль в сериале исполнил Гон Ю, известный по роли Рекрутера в "Игре в кальмара" и фильмам "Поезд в Пусан" и "Секретный агент". Еще одного центрального персонажа сыграла Пэ Ду На, известная по фильмам "Облачный атлас" и "Восхождение Юпитер", а также сериалу "Восьмое чувство" от сестер Вачовски. Также в фильме задействованы звезда K-pop Ли Джун и исполнитель роли Чан Док Су в "Игре в кальмара" Хо Сон Тхэ.

Также 26 декабря на BBC One состоится премьера восьмисерийного приключенческого сериала "Вокруг света за 80 дней" / Around the World in 80 Days (Великобритания, Италия, Франция, Германия, Австралия, 2021), основанного на одноименном романе французского писателя Жюля Верна. На этот раз роль джентльмена и искателя приключений Филеаса Фогга исполнит звезда "Доктора Кто", "Джессики Джонс" и "Благих знамений" Дэвид Теннант.

Напомним, по сюжету романа, Фогг заключает пари на 20 тысяч фунтов, что сможет совершить кругосветное путешествие за 80 дней. В путешествии его сопровождает слуга Паспарту и журналист газеты Daily Telegraph Эбигейл Фикс.

Одновременно 26 декабря BBC One запусти второй сезон комедийно-драматического сериала-антологии "Чрезвычайно английский скандал" / A Very English Scandal (Великобритания, 2018-). Напомним, первый сезон сериала с Хью Грантом и Беном Уишоу в главных ролях представлял из себя драматизацию скандала вокруг политика Джереми Торпа, вместе с высокопоставленными сообщниками обвиненного в сговоре с целью убийства его бывшего возлюбленного, конюха Нормана Скотта. Проект получил положительные отзывы критиков и множество престижных номинаций и наград.

Второй сезон, уже с новыми актерами в главных ролях, сосредоточится на скандальном разводе герцогини Маргарет Кэмпбелл с ее мужем герцогом Иэном Кэмпбеллом, широко освещавшемся в 1963 году. Главные роли на этот раз достались Клэр Фой ("Первый человек", "Корона") и Полу Беттани (Вижен в кинематографической вселенной Marvel).

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

***

Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко