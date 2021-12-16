Что посмотреть на выходных: "Человек-паук: Нет пути домой" и второй сезон "Ведьмака"

Чем ближе к Новому году, тем больше громких проектов как на "больших экранах", так и онлайн. Так, 16 декабря в украинский прокат выходит один из самых громких кинопроектов года – супергеройский боевик "Человек-паук: Нет пути домой" по комиксам Marvel, а 17 декабря на Netflix станет доступен долгожданный второй сезон фэнтези-сериала "Ведьмак". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что посмотреть в кинотеатрах с 16 декабря

Безусловно, главной киноновинкой недели на "больших экранах" станет супергеройский экшн "Человек-паук: Нет пути домой" / Spider-Man: No Way Home (США, 2021), снятый по комиксам Marvel. И сходу мы просто обязаны предупредить вас о важном: перед просмотром фильма вам не только следует освежить свои знания о последнем Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда, который появлялся в последние годы в рамках киновселенной Marvel (а также о Докторе Стрэндже), но и копнуть куда глубже – вспомнить фильмы о Человеке-пауке с Тоби Магуайром (2002, 2004, 2007) и Эндрю Гарфилдом (2012, 2014).

Итак, события фильма разворачиваются сразу после "Человек-паук: Вдали от дома", в конце которого Мистерио мало того, что раскрыл личность Питера Паркера как Человека-паука (его играет Том Холланд), так еще и выставил парня виновным в страшных преступлениях. Будучи не в состоянии справиться с навалившимися проблемами, герой просит доктора Стивена Стрэнджа (Бенедикт Камбербетч) помочь ему восстановить тайну личности Человека-паука с помощью магии. Но сломанное заклинание открывает брешь в мультивселенной (чувствуете, она все ближе!), в результате чего на Землю прибывают суперзлодеи из других реальностей, которые ранее сражались с альтернативными версиями Человека-паука.

В частности, уже известно, что в новом фильме появятся Отто Октавиус / Доктор Осьминог (Альфред Молина), Норман Озборн / Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), Макс Диллон / Электро (Джейми Фокс), Флинт Марко / Песочный человек (Томас Хейден Черч) и Курт Коннорс / Ящер (Рис Иванс), появлявшиеся в фильмах 2002-2014 годов.

Ну и, разумеется, зрителей ждет возвращение сразу нескольких персонажей, известных по фильмам о Человеке-пауке 2017 и 2019 годов: девушка Питера Паркера Эм-Джей (Зендея), лучший друг Паркера Нед Лидс (Джейкоб Баталон), бывший телохранитель Тони Старка Гарольд "Хэппи" Хоган (Джон Фавро), тетя Мэй (Мариса Томей), мастер мистических искусств Вонг (Бенедикт Вонг) и еще несколько знакомых персонажей.

Режиссером фильма стал Джон Уоттс, который также снял фильмы "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома".

При этом критики по итогам предварительных показов положительно оценили новинку: на Rotten Tomatoes у него 97% рейтинг на основе 93 ревью, а на Metacritic – 72 балл на основе 28 рецензий, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Широкая же аудитория отметила "паучка" высокой оценкой 9,4 балла из 10 на IMDb на основе первых 1,4 тысяч отзывов.

УНИАН уже также посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями (максимально без спойлеров).

ПС: И не забываем, что в конце будут сразу две сцены после титров.

Еще одна киноновинка недели – историческая драма "Эйфель" / Eiffel (Франция, 2021) от режиссера Мартина Бурбулона. Картина рассказывает о самом незабываемом периоде жизни французского инженера и архитектора Гюстава Эйфеля: задумке и постройке знаменитой Эйфелевой башни к Всемирной выставке в Париже. Эйфель уже был в зените славы – он только что вернулся из Нью-Йорка, где занимался установкой легендарной Статуи Свободы, и его главной задачей теперь было построить подземку в Париже. Однако вместо этого правительство требовало от него создать что-то яркое и необычное к выставке. Гюстава не сильно привлекала эта идея, но внезапная встреча с роковой девушкой из его прошлого меняет мнение Эйфеля. Запретная любовь к прекрасной Адриэнн Буржес вмешивается не только в планы архитектора, но и облик Парижа и всей Франции.

Главные роли в фильме исполнили один из главных французских актеров своего поколения Ромен Дюрис ("Все деньги мира", "Сердцеед", "Пена дня", "Арсен Люпен") и звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маккей. Музыку к фильму написал Александр Деспла, ранее работавший над "Формой воды" и "Отелем Гранд-Будапешт".

Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2021 года, а потому у нас уже есть реакции критиков и зрителей. Так, на IMDb у него оценка 6,3 балла от широкой аудитории, а на Rotten Tomatoes – 80% одобрения от критиков.

Подробнее о фильме вы можете почитать в нашем отдельном материале.

Кроме того, на этой неделе в украинский прокат выйдет комедия "Руки прочь!" / Tango Shalom (США, 2021), семейный мюзикл "И.О. Святого Николая" / "В.О. Святого Миколая" (Украина, 2021) и подборка короткометражек Best Comedy Shorts 2 (2021).

Что нового онлайн с 16 декабря

Безусловно, главным сериальным событием недели станет выход второго сезона фэнтези-серила "Ведьмак" / The Witcher (США, Польша, 2019-). Первый сезон проекта, снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, вышел в конце 2019 год и быстро побил рекорды просмотров, даже несмотря на то, что некоторые фанаты оригинала и критики весьма предвзято отнеслись к новинке. Так или иначе, но завершился первый сезон на весьма интересном месте (рекомендуем вам освежить знания), а потому зрителям не терпелось увидеть продолжение. Впрочем, ждать пришлось целых два года – все из-за пандемии коронавируса, которая в 2020 году остановила съемки второго сезона.

Напомним, действие "Ведьмака" происходит в вымышленном мире, похожем на Восточную Европу позднего Средневековья. В центре сюжета – охотник на чудовищ с определенными сверхспособностями, ведьмак Геральт из Ривии (супермен Генри Каввил), его возлюбленная, чародейка Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и его приемная дочь принцесса Цинтры Цири (Фрейя Аллан). Жизнь этих героев тесно связана с политическими интригами и войнами.

При этом зрителям обещают, что во втором сезоне сюжет станет "более сфокусированным". Также ожидается, что наконец начнутся подробнее раскрываться отношения Геральта с Цири, ведь в первом сезоне, по сути, у каждого из трех главных героях были свои сюжетные линии.

Все восемь серий второго сезона "Ведьмака" станут доступны на Netflix 17 декабря. И поскольку уже известно, что будет 3 сезон, окончания истории ждать во втором сезоне не следует.

Кроме того, Netflix 16 декабря выпустил драму "Рука Бога" / È stata la mano di Dio (Италия, 2021) режиссера Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодость", "Молодой папа"). Однако, если вы думали по названию, что фильм будет посвящен легенде мирового футбола Диего Марадоне, то это не так. На самом деле фильм расскажет историю взросления одного итальянского парня.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 год, где фильм получил Приз Большого жюри. Также "Рука Бога" выдвинута на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Италии. На данный момент у картины на IMDb рейтинг 7,8 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 80% одобрения от критиков и 97% от широкой аудитории, а на Metacritic – 74 баллов от экспертов, что соответствует характеристики "в целом положительные отзывы", и 9,7 из 10 от кинозрителей.

Также 16 декабря Netflix выпустит несколько фильмов прошлых лет, среди которых – комедийная историческая драма "Эмма" / Emma (Великобритания, США, 2020), основанная на одноименном романе Джейн Остин. В центре сюжета – юная красавица Эмма Вудхаус, которая считает, что она хорошо разбирается в человеческих характерах и поэтому может выполнять роль свахи для своих подруг и молодых людей. Однако, разумеется, не все так просто на самом деле.

Главные роли в фильме исполнили Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Новые мутанты", "Прошлой ночью в Сохо"), а также Джонни Флинн, Билл Найи, Миа Гот, Миранда Харт, Джош О’Коннор, Каллум Тернер, Руперт Грейвс и другие.

Еще одна сериальная новинка недели – комедийный боевик "Супер Макгрубер" / MacGruber (США, 2021), все восемь эпизодов которого выйдут 16 декабря на стриминговом сервисе Peacock. Сериал является сиквелом одноименного фильма 2010 года, который в свою очередь был основан на серии скетчей вечернего шоу Saturday Night Live и пародировал приключенческий сериал "Секретный агент Макгайвер".

Как и в фильме, главные роли в сериале исполняют Уилл Форте, Райан Филипп и Кристен Виг. Также к актерскому составу сериала присоединились Лоуренс Фишборн, Билли Зейн и Сэм Эллиот.

По сюжету сериала, после 10 лет в тюрьме главный герой Америки и убер-патриот Макгрубер, наконец, освобожден. Его миссия: уничтожить таинственного злодея из его прошлого – бригадного командира Эноса Квита. Когда весь мир находится под прицелом, Макгрубер должен мчаться наперегонки со временем, чтобы победить силы зла – только для того, чтобы обнаружить, что зло может скрываться внутри.

Кроме того, 16 декабря на HBO покажут первые три эпизода фантастического сериала "Станция Одиннадцать" / Station Eleven (США, 2021), снятого по одноименному роману Эмили Сент-Джон Мандел. Действие сериала происходит в постапокалиптическом будущем, спустя 20 лет после опустошительной эпидемии гриппа. Главная героиня – девушка по имени Кирстен, которая состоит в бродячей театральной группе "Дорожная симфония". Однажды актеры приезжают в город, которым правит самопровозглашённый пророк.

Главные роли в сериале исполнили Маккензи Дэвис ("Марсианин", "Бегущий по лезвию 2049", "Терминатор: Темные судьбы") и Химеш Патель ("Тенет", "Авеню 5"). Кроме того, одну из второстепенных ролей исполнит Гаэль Гарсиа Берналь ("И твою маму тоже", "Че Гевара: Дневники мотоциклиста", "Моцарт в джунглях").

При этом 19 ноября на Paramount+ состоится премьера вестерна "1883" (США, 2021), являющегося приквелом сериала "Йеллоустон". Постановкой сериала также займется Тейлор Шеридан, работавший над первым проектом. Среди снявшихся в фильме актеров – Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй, Ламоника Гарретт и Том Хэнкс.

Сериал, действие которого разворачивается в 1883 году, расскажет начало истории семьи Даттонов, направляющихся в те годы через Великие равнины на Запад, где со временем они построят одно из самых богатых ранчо Америки.

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко

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