Что в кино с 4 марта: Boss Level для скучавших по зрелищным комедийным боевикам и скандальный режиссерский дебют певицы Сиа

На этой неделе в украинский кинопрокат выходит фантастическая экшн-комедия «Boss Level: Спасти бывшую», которая наверняка придется по душе тем, кто соскучился по старым-добрым зрелищным развлекательным боевикам с харизматичным главным героем. Также зрителям покажут скандальный музыкальный фильм «Мьюзик», ставший режиссерским дебютом певицы Сиа, и украинскую комедию «Нереальный КОПец» в лучших традициях жанра. Есть в программе и сюрприз для киногурманов. На что еще пойти в кино с 4 марта, читайте в обзоре УНИАН.

«Boss Level: Спасти бывшую» / Boss Level (США, 2021)

Одна из самых интересных премьер недели – фантастическая экшн-комедия «Boss Level: Спасти бывшую» с Фрэнком Грилло («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», «Серый», «Судна ночь 2», сериал «Королевство»), Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Звонок», «Кинг Конг», «Порок на экспорт», «Бердмен») и Мэлом Гибсоном («Храброе сердце», «Смертельное оружие», «Безумный Макс», «Знаки», «Неудержимые 3») в главных ролях. УНИАН уже побывал на допремьерном показе фильма, и готов поделиться свежими впечатлениями.

В центре сюжета – элитный спецназовец Рой Палвер (Фрэнк Грилло) с непростой личной жизнью. Когда-то он поставил на первое место работу (и выпивку), отказавшись от тихой семейной жизни с умницей-красавицей Джеммой (Наоми Уоттс). У пары есть 11-летний совместный сын, к которому мать не особо спешит подпускать своего бывшего, хотя последний совсем не против исполнять роль любящего отца. В результате мужчина коротает свои дни в компании алкоголя и случайных девиц.

С самого начала фильма зрителю сразу, без лишнего разогрева, показывают, что наш герой уже какой-то время находится в необычной временной петле – он просыпается и на него сразу же нападают один за другим киллеры всех мастей, которые почему-то пытаются убить. И так по кругу примерно 250 раз. С каждым новым кругом Рой Палвер, а вместе с ним и зритель, узнают, как герой оказался в такой ситуации, к каким катастрофическим последствиям это может привести, как со всем этим связан злой босс бывшей жены Вентор (Мэл Гибсон) и как все это остановить. Ну а попутно герой пытается спасти от смерти свою бывшую, в которую он все еще влюблен, и наладить отношения с сыном – его роль, к слову, играет сын Фрэнка Грилло Рио.

Стоит отдать должное режиссеру Джо Карнахану, ранее поставившему такие хитовые комедийные боевики как «Команда А» и «Козырные тузы». Показывая каждый новый виток временной петли из жизни героя, режиссер сумел избежать утомляющих повторов. В каждой новой версии того самого дня героя ждут новые вариации схваток со злодеями, а повторы случаются лишь в тех случаях, когда это действительно играет роль для развития сюжета, да и то с вариациями.

С каждым днем Палвер, которые единственный осознает, что все повторяется вновь и вновь, совершенствует свои навыки. И это весьма удачно отображено с помощью стилистики компьютерной игры – новый день, новый уровень. Отсюда и название – чтобы победить, герою нужно дойти до того самого Boss Level.

При этом в фильме довольно хорошая комедийная составляющая – начиная от манеры повествования от лица главного героя и заканчивая постановкой боевых сцен. Благодаря этому фильм смотрится очень легко, а драматическая составляющая о семейных ценностях не перегружает зрителя.

Отдельное внимание стоит отметить физической форме Фрэнка Грилло, который в свои 55 лет легко даст фору многим 30-летним. Актер, всю жизнь увлекающийся боевыми искусствами и прославившийся в большом кино лишь после 40, большинство трюков и боевых сцен в Boss Level выполнял самостоятельно, не забывая при этом порадовать женскую аудиторию своим обнаженным торсом.

Наш вердикт: Boss Level – это отличный вариант для тех, кто соскучился по старым-добрым зрелищным развлекательным боевикам с харизматичным главным героем. В целом, режиссеру удалось весьма органично перемешать боевик, комедию, фантастику и семейную драму, при этом не перегружая зрителя.

« Мьюзик » / Music (США, 2021)

Также 4 марта в украинский кинопрокат выходит скандальный музыкально-драматический фильм «Мьюзик», наделавший шумихи в прессе задолго до выхода. Картина, ставшая режиссером дебютом известной австралийской певицы Сии Ферлер, известной под сценическим именем Sia, рассказывает историю молодой женщины Зу (Кейт Хадсон), зарабатыюващей на жизнь торговлей наркотиками. Однако все меняется, когда она оказывается единственным опекуном своей несовершеннолетней сводной сестры-подростка Мьюзик (Мэдди Зиглер), страдающей аутизмом. Свободолюбивая Зу едва ли может позаботиться о себе, не говоря об уходе и заботе о своей сестре. Однако девушка берется за эту нелегкую задачу.

Фильм снят в формате мюзикла, где музыкальные номера показывают мир таким, каким его видит Мьюзик. И именно выбор актрисы на ее роль вызвал немало споров в американском обществе, порой перегибающем с толерантностью. Сиа поручила сыграть роль девушки-аутистки американской танцовщице Мэдди Зиглер, которая прославилась в 12-летнем возрасте благодаря роли в клипе Sia на, пожалуй, ее самую известную песню «Chandelier», собравшую полную охапку престижных наград и номинаций. С тех пор Зиглер не раз сотрудничала с певицей. Разумеется, и в своем режиссерском дебюте Сиа захотела видеть именно ее. Только вот общественность осталась крайне недовольно, утверждая, что роль должна было достаться актрисе с аутизмом. Впрочем, Сиа отстаивала свой выбор до последнего, помимо личных привязанностей, аргументируя его тем, что роль предусматривает исполнение сложных танцевальных композиций, а это под силу только профессиональному танцору.

Так или иначе, но фильм получил негативные рейтинги и отзывы на различных платформах еще до выхода, а многие критики «разнесли» его за противоречивое изображение образа людей с аутизмом, который многие сочли оскорбительным. Его даже на антипремию «Золотая малина» номинировали. Тем не менее, это не помешало фильму получить номинации на «Золотой глобус 2021» – в категориях «Лучшая комедия или мьюзикл» и «Лучшая актриса комедии или мьюзикла» (Кейт Хадсон).

Стоит отметить, что совершенно в неожиданном образе в фильме появилась Кейт Хадсон, которую большинство зрителей помнят в первую очередь в качестве привлекательных длинноволосых стильных блондинок в ромкомах («Как отделаться от парня за 10 дней», «Девушка моего лучшего друга», «Жених напрокат», «Война невест», «Модная мамочка»). В «Мьюзик» она предстала стриженой под «ежика» девушкой-хиппи. А еще Хадсон наконец совершила свою давнюю мечту – она запела. Не так давно актриса, призналась, что музыка всегда была ее страстью, однако она до сих пор не реализовала себя в этой сфере. По словам Хадсон, ее уверенность в собственных способностях к вокалу и созданию музыки пошатнулась в возрасте 20 лет из-за ее отца, музыканта Билла Хадсона, с которым актриса до сих пор не общается. Теперь же она готова наверстать упущенное.

При этом в «Мьюзик» во второстепенных ролях засветилась целая армия американских звезд, среди которых – актриса и певица Джульетт Льюис, музыкант и телеведущий Генри Роллинз, актриса и режиссер Лина Данэм и сама Сиа.

Отдельное внимание стоит уделить саундтреку к фильму, 10 новых композиций для которого написала сама Сиа в сотрудничестве с британским музыкантом и композитором Labrinth. Последний известен по работе с огромным количеством музыкальных звезд, среди которых The Weeknd, Рианна, Ашер, Тайни Темпа, Эд Ширан, Kygo, Ноа Сайрус, Eminem, Ники Минаж и другие. Сотрудничал он и с Сией. В частности, в 2018 году Сиа, Labrinth и американский диджей Дипло образовали музыкальную группу LSD, год спустя выпустившую весьма успешный альбом «Labrinth, Sia & Diplo Present… LSD». Так что, есть предпосылки надеяться, что музыкальное сопровождение у фильма будет очень даже годным.

«Нереальный КОПец» / «Нереальний КОПець» (Украина, 2021)

Уже вторую неделю подряд киноманы проходят испытание украинской комедией. Вслед за «Скаженим весіллям 3», на большие экраны прорывается «Нереальний КОПець». Сюжет его таков: по личному обращению президента, все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Следуя приказу, начальник полиции вызывает из Америки сына-мажора и устраивает его работать в местный участок. Теперь суровый лейтенант-напарник заставит гламурного лентяя стать настоящим копом.

В принципе, задумка не такая уж плохая, другое дело – удалось ли ее реализовать как качественную комедию, а не очередной отечественный ширпотреб с полным набором «плоских» шуток и звезд телевидения местного разлива, которые уже всем порядком примелькались. Однако, как ни крути, спрос среди нашего зрителя на украинскую комедию на удивление высокий, а, значит такой развлекательный продукт вполне имеет право на существование.

Поставил фильм одесский режиссер и продюсер Александр Беляк, который до этого отметилася работой над фильмами «Сотка» и «Голая правда» (не путать с одноименным американским ромкомом 2009 года выпуска с Джерардом Батлером и Кэтрин Хайгл).

В главных ролях – все те же лица: внук Богдана Ступки Дмитрий, жена последнего Полина Логунова, получивший широкую известность благодаря роли премьер-министра Украины в сериале «Слуга народа» Станислав Боклан, а также Анна Саливанчук, которую украинский зритель мог видеть в двух частях «Свингеров», один из ведущих членов комик-труппы «Маски» Борис Барский и танцор-телеведущий Влад Яма.

И другие фильмы в кинотеатрах с 4 марта

Самых маленький кинозрителей порадует анимационный приключенческий фэнтези «Рая и последний дракон» / Raya and the Last Dragon (США, 2021) от Walt Disney Pictures. Сюжет картины переносит зрителей в фантастический мир под названием Кумандра , в котором давным-давно люди и драконы жили вместе в согласии. Но когда зловещие чудовища, известные как Друны, начали угрожать жителям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. 500 лет спустя монстры вернулись, и одинокая воительница Рая должна отыскать последнего дракона, чтобы остановить Друнов навсегда. Однако во время путешествия она узнает, что для того, чтобы спасти мир, магии драконов мало. Нужно еще и доверие.

Еще одна новинка недели – комедийная мелодрама «Мой год в Нью-Йорке» / My Salinger Year (Канада, Ирландия, 2020) с восходящей звездой Голливуда Маргарет Куэлли («Славные парни», «Однажды в… Голливуде», «Против всех врагов: История Джин Сиберг») в главной роли. В центре сюжета – молодая девушка Джоан, которая приезжает город своей мечты в Нью-Йорк. Здесь она устраивается на свою первую работу в литературное агентство, где ее основные обязанности – готовить кофе стерве-боссу, отвечать на звонки и просматривать письма, которые присылают со всего мира поклонники великого писателя Дж. Д Сэлинджера, ведь именно его произведения представляет это агентство. Девушка оказывается в самом сердце богемного Нью-Йорка 90-х, и изо всех сил пытается разобраться не только со своей работой, бойфрендом и боссом, но и осуществить мечту – стать писательницей. И вскоре она начинает отвечать на письма, открывая собственный талант.

Также 4 марта в украинских кинотеатрах начнут показывать боевик «Дочь волка» / Daughter of the Wolf (Канада, 2019), в центре сюжета которого женщина Клэр, которая возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает, что ее 13-летний сын похищен местными бандитами во главе с неким мужчиной, известным как Отец. Главную роль в картине сыграла опальная Джина Карано. Бывшая боец ММА в последние годы делала весьма успешную карьеру в кино, в том числе засветившись в «Форсаже 6» и «Дэдпуле». В 2019 году она присоединилась к актерскому составу рейтингового сериала «Мандалорец» по мотивам «Звездных войн», однако в начале 2021 года была со скандалом уволена из-за своей… гражданской позиции в поддержку Дональда Трампа. В разгар политического противостояния между командами Байдена и Трампа, актриса сравнила современную политическую ситуацию в США с нацистской Германией, и очень сильно разозлила фанатов «Мандалорца». Студия Lucasfilm решила не нарываться на народный гнев и расторгла контракт с актрисой.

Криминальный триллер «Убийство Николь Браун-Симпсон» / The Murder of Nicole Brown Simpson (США, 2019) построен на альтернативной теории того, кто же убил Николь Браун-Симпсон – бывшую жену звезды американского футбола О. Джея Симпсона. Это реальное дело, известное также под названием «Народ против Симпсона», стало самым резонансным судебным разбирательством Америки в 1990-х годах. Николь зарезали вместе с ее молодым любовником Рональдом Голдманом летом 1994 года. Под подозрение сразу же попал ее бывший муж, имевший до этого неоднократно угрожавший женщине. О. Джей Симпсон был признан виновным в убийстве жены и ее друга в 1997 году, однако благодаря блестящей работе адвокатов ему удалось избежать уголовной ответственности – он отделался лишь многомилионной компенсацией семьям погибших. В фильме «Убийство Николь Браун-Симпсон» рассматривается версия, что на самом деле за убийство мог быть ответственен серийный убийца Глен Роджерс по прозвищу Казанова. Фильм получил разгромные отзывы критиков, которые назвали его единственным достоинством актерскую игру Мины Сувари, исполнившей роль Николь Браун-Симпсон.

Еще одна новинка недели – комедия «Фантазеры» / Ricchi di fantasia (Италия, 2018), рассказывающая историю простого работяги Серджо и бывшей певицы Сабрины. Они любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что материально зависят от своих партнеров. Все меняется, когда коллеги Серджо всерьез заставляют его поверить, что он выиграл в лотерее 3 миллиона евро. Убежденный в том, что он действительно разбогател, Серджо решает отказаться от старой жизни и, наконец, воссоединиться с Сабриной. Ну а дальше влюбленных ждет целая череда комичных ситуации, в которые они будут попадать на пути к большому счастью.

Ну а киногурманов порадуют ретроспективные показы классики мирового кинематографа – фильма «Любовное настроение» / Fa yeung nin wah (Гонконг, 2020). Причем зрители смогут увидеть новейшую реставрацию шедевра культового режиссера Вонга Карвая, признанного многими авторитетными изданиями одним из лучших фильмов 21 века и являющегося настоящими аудио-визуальным удовольствием. В частности, в обновленной версии заметно улучшены звук и картинка.

События фильма происходят в Гонконге в 1962 году. Две супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, одновременно въезжают в соседние квартиры. Пока их супруги пропадают на работе или в заграничных командировках, Чоу и Су проводят много времени в одиночестве и общаются друг с другом как обычные соседи. Все меняется, когда они обнаруживают, что их супруги изменяют им друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам...

Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели: фильм «Том и Джери» с Хлоей Морец, хит европейских кинофестивалей «Берлин Александерплац», захватывающий криминальный триллер «Аферистка» с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем, драматический триллер «Мавританец» о заключенных печально известной тюрьмы Гуантанамо, датская комедия «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсоном, детективный триллер «Мелочи» с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето, фэнтези с Милой Йовович «Охотник на монстров», украинская комедия «Скажене весілля 3» и другие.

***

Несмотря на остановку киноиндустрии из-за пандемии коронавируса, в украинские кинотеатры продолжают поступать достойные внимания фильмы. Главное, соблюдайте дистанцию, мойте ручки и носите масочки.

Марина Григоренко

