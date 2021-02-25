Что в кино с 25 февраля: Том и Джерри в мире людей, криминальный Берлин и третья порция «Скаженого весілля»

На этой неделе украинские прокатчики подготовили целый набор новинок на любой вкус. Это и долгожданная премьера полнометражного фильма «Том и Джерри» с Хлоей Морец, в котором легендарных мультипликационных героев «поселили» в мире людей. Также киноманов порадуют криминальная драма «Берлин Александерплац», ставшая хитом Берлинале 2020, и биографическая картина «Опасный элемент» с Розамунд Пайк о Марии Склодовской-Кюри – первой женщине в истории, ставшей нобелевским лауреатом. Ну а для ценителей такого специфического жанра, как украинская комедия, подготовили третью часть «Скаженого весілля». На что еще пойти в кино с 25 февраля, читайте в обзоре УНИАН.

«Том и Джерри» / Tom and Jerry (США, Великобритания, Франция, Германия, 2021)

Жестокое и беспощадное противостояние двух мультипликационных героев – кота Тома и мышонка Джерри – развлекает детишек всего мира с 1940 года. С тех пор легендарные персонажи пережили несколько перерождений и полнометражных мультипликационных версий. В последний раз парочка побывала на большом экране в 1992 году, однако только в 2021 году героев решились «перенести» в мир людей по принципу культового фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1988) – это игровой фильм, рисованными в котором являются только отдельные персонажи.

По сюжету нового фильма, оба героя оказываются на улице – Тома выгнали из дома из-за неспособности справиться с одним единственным мышонком, а от Джерри, очевидно, кому-то все же удалось избавиться. И, разумеется, хоть Америка огромна – оба они оказываются не то чтобы в одном городе, но и в одном отеле. Сначала Джерри облюбовал роскошный отель как новое место жительства, а потом Тома наняли его поймать.

Молодая распорядительница отеля в исполнении Хлои Грейс Морец («Пипец», «Мрачные тени», «Суспирия») должна во чтобы то ни стало избавиться от мыши. Однако тепер война между Томом и Джерри грозит уничтожением ее карьеры, срывом «свадьбы века» и, возможно, разрушением самого отеля. Кроме того, вскоре на арене появляется еще одна большая проблема: против них планирует заговор дьявольски амбициозный коллега, роль которого исполняет Майкл Пенья («Человек-муравей», «Ярость», «Остров фантазий»).

«Берлин Александерплац» / Berlin Alexanderplatz (Германия, Нидерланды, 2020)

Также на этой неделе в широкий кинопрокат выходит криминальная драма «Берлин Александерплац». Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале 2020, где он был номинирован на главную премию «Золотой медведь». Также лента получила премию Европейской киноакадемии за лучший оригинальный саундтрек. В Украине премьера «Берлин Александерплац» состоялась в рамках фестиваля «Новое немецкое кино» осенью 2020 года.

«Берлин Александерплац» – это экранизация одноименного романа Альфреда Деблина 1929 года, который считается одним из главных произведений немецкого модерна. В своей ленте немецкий режиссер афганского происхождения Бурхан Курбани, чьи предыдущие фильмы «Шахада» и «Мы молоды. Мы сильны» также получили признание среди критиков, переносит события книги в наши дни, превращая классическую историю в современную криминальную драму, в которой Берлин продолжает играть одну из главных ролей.

В центре сюжета – молодой нелегальный мигрант из Западной Африки Фрэнсис, который хоть и поклялся стать хорошим человеком, все равно под влиянием обстоятельств вливается в подпольный мир немецкой столицы.

«Опасный элемент» / Radioactive (США, Великобритания, Франция, Китай, Венгрия, 2019)

Еще неделю назад мы восторгались игрой Розамунд Пайк в «Аферистке», а уже сегодня в украинский кинопрокат выходит еще одна лента с этой талантливой британской актрисой. На этот раз Пайк воплотит образ легендарной Марии Склодовской-Кюри – ученой, чьи годы активности выпали на рубеж 19-20 веков, когда женщины только начинали пробивать себе путь в науке. Кюри стала первой женщиной-нобелевским лауреатом и первым дважды нобелевским лауреатом в истории – по химии и по физике. Вместе с мужем, Пьером Кюри, и Анри Беккерелем она является первооткрывателем радиоактивности.

Фильм «Опасный элемент» рассказывает о событиях из жизни и о работе Марии Склодовской-Кюри: ее встрече с мужем и партнером по исследованиям Пьером Кюри, открытии полония и радия, трагической гибели Пьера и ее романе с физиком Полем Ланжевеном. Эпизоды из жизни Марии перемежаются изображениями будущих событий, которые связаны с ее открытиями: лучевая терапия, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, «Проект Манхэттен», Чернобыльская катастрофа.

Помимо Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Аферистка», «Гордость и предубеждение») в фильме сыграли Сэм Райли («Контроль», «Малефисента», «Гордость и предубеждение и зомби»), Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит», «Новые мутанты», «Ход королевы»), Анейрин Барнард («Дюнкерк», «Щегол», «История Дэвида Копперфилда») и другие.

«Почетная миссия: Герои навсегда» / Hurricane (Великобритания, Польша, 2018)

Военная драма «Ураган» расскажет историю группы отважных пилотов Hurricane Squadron 303, которые сражались в небе над Англией во время Второй мировой войны, не только для того, чтобы уберечь Великобританию от нацистов, но и чтобы сохранить саму идею своей страны. В центре сюжета – польский пилот Ян Зумбах, который вступает в ряды британских ВВС, чтобы дать финальный отпор летчику люфтваффе и предотвратить вторжение в Великобританию.

Главную роль в фильме исполнил британский актер Иван Реон, известный публике по сериалам «Отбросы», «Игра престолов», «Грешники» и «Американские боги», а также по роли гитариста культовой американской рок-группы Mötley Crüe Мики Марса в скандальной биографической ленте «Грязь».

«Поворот не туда: Наследие» / Wrong Turn (США, Великобритания, Германия, 2021)

В 2003 году свет увидел ужастик «Поворот не туда» совместного американо-немецкого производства, положивший начало целой серии фильмов о живущих в дремучем лесу мутантах-каннибалов, нападающих на сбившихся с дороги путников. За одиннадцать лет авторы франшизы умудрились выпустить шесть фильмов, и вот после семилетнего перерыва они взялись за перезапуск проекта.

В новой версии «Поворота не туда» компания из шести друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. Вскоре они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны и очень не любят незнакомцев.

«Сумасшедшая свадьба» / «Скажене весілля 3» (Украина, 2021)

Людей, претендующих на звание обладателей хорошего вкуса в кино, это может несколько шокировать, но 25 февраля в украинский прокат выходит уже третья часть хитовой комедии «Скажене весілля», снятой, между прочим, при поддержке Госкино. Фильм, на самом деле позаимствовавший идею у французской картины 2014 года, вобрал для себе все «лучшее», свойственной украинской комедии – полный набор клише, шутки далеко за гранью толерантности и целую армию звезд местной величины в эпизодических ролях.

Для тех, кто пропустил события первой части, напомним: сюжет «Скаженого весілля» вертится вокруг свадьбы девушки из украинской глубинки, которая во время учебы во Франции нашла себе мужа – молодого французского врача-кардиохирурга. Родители девушки, разумеется, обрадовались такому повороту событий, однако лишь до тех пор, пока не узнали, что будущий зять – афрофранцуз. Во второй части замуж выходила еще одна дочь семейства Сердюков – за мужчину заметно старше ее, и отец вновь пытался сделать все для того, чтобы помешать свадьбе.

Стоит отметить: чтобы там не говорили ценители качественного кино, а украинской публике обе части «Скаженого весілля» отлично «зашли», а потому не удивительно, что мир увидела третья часть франшизы. События фильма «Скажене весілля 3» разворачиваются через четыре года после последней «сумасшедшей свадьбы». На этот раз связать себя узами брака решил самый младший из семьи Середюков – Захар. Традиционно для детей Василия, для создания семьи он выбрал экзотическую пару – дочь цыганского барона, красавицу Раду. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, спокойный праздник – не в традициях Середюков.

Стоит отметить, что третья часть «Скаженого весілля» обзавелась новым режиссером – фильм поставил Любомир Левицкий, известный как автор первого украинского триллера «Штольня» (2006). Также режиссер известен украинскому зрителю по таким фильмам как мистический триллер «Тіні незабутих предків» и комедия «#SelfieParty». Помимо уже известных по предыдущим частям актеров, в фильмы традиционно засветился целый ряд украинских звезд – Юрий Горбунов, Арам Арзуманян, Потап, Позитив, Монатик, Олег Винник, Надежда Мейхер и другие.

Что еще в кино с 25 февраля

Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели: захватывающий криминальный триллер «Аферистка» с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем, драматический триллер «Мавританец» о заключенных печально известной тюрьмы Гуантанамо, датская комедия «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсоном, британский экшн «Афера Оливера Тфиста», криминальный боевик «Заступник» с Лиамом Нисоном, эротический триллер «Роковая встреча» с Хилари Суонк, байопик об одном из самых ярких музыкантов всех времен и народов «Дэвид Боуи: История человека со звезд», детективный триллер «Мелочи» с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето, фэнтези с Милой Йовович «Охотник на монстров» и другие.

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Несмотря на остановку киноиндустрии из-за пандемии коронавируса, в украинские кинотеатры продолжают поступать достойные внимания фильмы. Главное, соблюдайте дистанцию, мойте ручки и носите масочки.

Марина Григоренко

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