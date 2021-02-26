В новом фильме режиссер Джо Карнахан густо смешал не только фантастику, бои на самурайских мечах, зрелищные взрывы, но и, конечно же, семейно-любовную неразбериху.

С 4 марта 2021 года в украинских кинотеатрах стартует новый комедийный фантастический экшн "Boss Level: Спасти бывшую" от режиссера культовых фильмов "Козырные тузы" и "Команда А" Джо Карнахана.

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В новом фильме автор густо смешал не только фантастику, бои на самурайских мечах, зрелищные взрывы, но и, конечно же, семейно-любовную неразбериху. Да и актерский состав у фильма довольно выдающийся Фрэнк Грилло, Мел Гибсон, Наоми Уоттс, Мишель Йео, Аннабелль Уоллис и Кен Жонг. Мы разобрались вместе с "Вольга Украина", что же это за "Boss Level" и почему его подают с приставкой "Спасти бывшую".

Сюжет фильма Boss Level

Главный герой экшена - отставной капитан спецотряда "Дельта" (считается самым элитным в США) Рой Палвер. Когда-то он сделал выбор между спокойной жизнью с красавицей-ученым Джеммой Уэллс и опасными спецоперациями. В пользу последних, конечно же. И теперь Джемма одна растит их сына, продолжая работать в сверхсекретной лаборатории под командованием загадочного полковника Вентора. Однажды она звонит Рою и предлагает встретится, и после этой встречи все идет по такому сценарию, что никакая подготовка в "Дельте" не поможет.

Рой просыпается утром как раз, когда его пытается убить какой-то киллер, потом его квартиру разносят в щепки, после чего за ним гоняется весьма разнообразная команда убийц и каждый раз уже после обеда - Рой мертв. Почему каждый раз? Да потому что как только капитан Палвер погибает - он снова просыпается в своей постели, в попытке увернуться от киллера №1. Ох уж этот старый-добрый "день сурка".

Уже отчаявшись исправить свое положение, Рой в один из таких дней понимает, что все еще может спасти Джемму и даже наладить отношения с сыном. И эта мотивация вселяет в него больше уверенности в том, что стоит попытаться выжить, разорвать петлю и спасти Джемму. А для этого ему нужно добраться до того самого босса - Вентора.

Кастинг для Boss Level

На роль бравого харизматичного капитана Роя Палвера с убийственным чувством юмора режиссер Джо Карнахан пригласил своего хорошего товарища - Фрэнка Грилло, известного широкому зрителю благодаря участию в франшизах "Мстители" и "Судный день". Карнахан работал с Грилло над триллером "Серый", а также продюсировал популярное шоу "Королевство" о смешанных единоборствах с участием актера, и уже снимает свой следующий совместный фильм. Главного злодея - полковника Вентора, того самого "босса", до которого нужно добраться, сыграл обладатель двух "Оскаров" Мел Гибсон, который не скрывал своего удовлетворения от персонажа, разжигая очередную сигару.

Джемму - главную женщину в жизни Роя, сыграла дважды номинантка на премию "Оскар" Наоми Уоттс, и свое кастинговое решение Джо Карнахан объяснил довольно просто: "Наоми - гений, одна из лучших актрис нашего времени, это большая удача, что она сказала нам "да". Это была мечта - поработать с Наоми Уоттс, и именно женщину мечты она и играет".

Также небольшие, но важные роли в "Boss Level: Спасти бывшую" исполнили Мишель Йео ("Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Безумно богатые азиаты"), Аннабелль Уоллис ( "Мумия", "Король Артур: Легенда меча", шоу "Острые козырьки") и Кен Жонг (франшиза "Мальчишник в Вегасе", "Безумно богатые азиаты").

Создание фильма Boss Level

Съемки ленты прошли в новой голливудской кузнице блокбастеров - в Атланте, Джорджия. Этот город стал прибежищем не только для исторических мелодрам и комедий, но и экшн-фильмов, только сейчас там бок о бок снимают очередного "Человека-паука" и второго "Доктора Стрэнджа".

"Boss Level" наждался и в съемках в павильонах, и на улицах города, поэтому многие смені начинались в 4 утра, чтобы успеть к часу пик отснять важнейшие сцены погонь. Но самой главной проблемой могли стать повторяющиеся боевые сцены фильма, ведь самое важное в экшне, основанном на петле времени - не надоесть зрителю. И Джо Карнахан это понимал. Фрэнк Грилло в недавнем интервью рассказал, как команде удалось избежать прямых повторов: "Джо Карнахан принял решение не хитрить. Мы не использовали для построения "повторяющихся" сцен различные ракурсы или другие монтажные склейки одного и того же материала. Мы переснимали сцены раз за разом, с разными нюансами, даже диалогами и шутками, ведь Рой и плохие парни - не машины, они принимают разные решения, импровизируют, когда что-то идет не по их плану. Всего несколько минут фильма - это повторяющиеся сцены и это сделано исключительно для придания комичности".

Большинство трюков Фрэнк Грилло выполнил самостоятельно, но для самых опасных моментов в фильме использовалось несколько кукол (как в старые-добрые времена), а также работа каскадера. Кстати, дублер Грилло тоже появится в кадре - мы не будем раскрывать в какой момент, чтобы не испортить шутку.

К слову о юморе. Фильм сделал смешным именно Джо Карнахан, он же привязал его к "игровому моменту", добавив геймерских фишек не только в название, но и в структуру фильма. Сначала сценарий братьев Криса и Эдди Бори назывался "Континуум", и у него был более серьезный фантастический тон, но Карнахан решил не снимать вторую "Грань будущего", а сделать свое кино - комедийное, хулиганское и о любви.

Каким получился "Boss Level: Спасти бывшую" вы узнаете совсем скоро. Фантастическая комедия в кино с 4 марта.

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Автор: УНИАН