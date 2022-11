"Область Героев", "Три тысячи лет желаний", "Стражи галактики" и немецкое кино: премьеры недели

На этой неделе в украинский прокат выйдут документальный фильм "Область героев" о вторжении российских оккупантов на Киевщину, романтическое фэнтези "Три тысячи лет желаний", мультфильм "Необычный мир" и еще несколько новинок. Также киноманов порадует ежегодный фестиваль "Новое немецкое кино. В новой реальности". Онлайн, тем временем, выйдут рождественский эпизод "Стражей галактики" из киновселенной Marvel и музыкальная фэнтези-комедия "Зачарованная 2". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Область Героев

(Украина, 2022)

За последние две недели в украинский прокат выходит уже вторая документальная лента, посвященная событиям в начале российской полномасштабной войны в Украине. Если на прошлой неделе украинцам представили фильм Мантаса Кведаравичюса о событиях в Мариуполе в марте 2022 года "Мариуполис 2", то на этой неделе выходит картина Артура Лермана "Область героев" о событиях на Киевщине.

Фильм "Область Героев" – это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев. Команда посвятила этот проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней. Зритель увидит откровенную киноисповедь о событиях, которые происходили в самом аду вражеской оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах. Каждая героическая исповедь – это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, которые олицетворяют несокрушимую украинскую нацию.

В фильм "Область Героев" вошло несколько реальных историй. В главных ролях – волонтеры, которые лично сыграли сами себя. Герои фильма – храбрые жители Киевской области. И они лишь часть великой героической нации. Они являются олицетворением тысяч таких же волонтеров-героев по всей Украине.

Три тысячи лет желаний

Three Thousand Years of Longing (США, Австралия, 2022)

Также на этой неделе до украинских кинотеатров наконец добралась фантастическая мелодрама "Три тысячи лет желаний" с Тильдой Суинтон ("Орландо", "Пляж", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Выживут только любовники", "Доктор Стрэндж") и Идрисом Эльбой ("Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Темная башня", "Форсаж: Хоббс и Шоу").

Новая картина от обладателя премии "Оскар" и автора франшизы о Безумном Максе Джорджа Миллера является свободной экранизацией рассказа британской писательницы А. С. Байетт "Джин в бутылке из стекла "Соловьиный глаз".

В центре сюжета этой сказки для взрослых – выдающаяся ученая Алитея Бинни, специализирующаяся на архетипических историях, которые человечество передавало, меняло и переписывало тысячелетиями. Алитея любит свою работу и коллег, живет одна в Лондоне и, как ей кажется, абсолютно довольна своей жизнью. Пока однажды на Гранд-базаре в Стамбуле она не получает в подарок бутылочку, из которой вырывается настоящий Джин. Он сразу же уговаривает Алитею загадать три заветных желания, чтобы самому получить свободу, о которой мечтает уже три тысячи лет. Однако Алитея прекрасно понимает, чем заканчиваются такие истории, а потому не спешит соглашаться с магическим незнакомцем. И тогда Джин рассказывает Алитее самую невероятную историю из всех – историю собственной жизни и людей вокруг себя.

Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале в мае 2022 года, а в мировой прокат вышел в августе. Картина получила в целом положительные отзывы, однако была не слишком успешна в прокате. На IMDb у фильма оценка 6,7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 71% одобрения от критиков и 73% от зрителей.

Необычный мир

Strange World (США, 2022)

Новая анимация от Walt Disney Animation Studios расскажет историю о неизведанной земле и фантастических существах, которые ее населяют. Вскоре там начнется невероятное путешествие легендарной семьи исследователей Кладсов. Семейство, однако, так сильно отличается от этого мира, что это может повлиять на их последнюю и самую важную миссию.

Режиссером фильма выступил Дон Холл, который до этого работал над мультфильмами "Город героев", "Рая и последний дракон" и "Ваяна".

В оригинальной версии анимационного фильма главных героев озвучили Джейк Джилленхол ("Спирит: Дикий мустанг", "Человек-паук: Вдали от дома", "Донни Дарко"), Деннис Куэйд ("Жизнь и цель собаки"), Люси Лью ("Основание", "Ангелы Чарли") и другие.

По результатам предварительных показов мультфильм получил средние или сдержанно положительные отзывы. Так, на IMDb у него скромная оценка 5,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes у него 73% одобрения от критиков.

Новое немецкое кино. В новой реальности

Несмотря на войну в Украине в этом году пройдет один из старейших украинских киносмотров – уже 28-й фестиваль немецкого кино, который традиционно станет углубленным экспресс-курсом последних событий в кинематографе Германии. В течение недели с 24 по 29 ноября столичные зрители увидят подборку лучших немецких премьер и главных хитов за последние пару лет. В декабре фестиваль переместится в Днепр, Одессу, Черновцы, Львов и Харьков. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

В рамках фестиваля покажут четыре фильма:

Комедия штази / Stasikomödie (Германия, 2022) – романтическая комедия Леандера Гаусманна, события которой разворачиваются в коммунистическом Восточном Берлине вокруг юноши, ведущего двойную жизнь контркультурного писателя и агента Министерства государственной безопасности (так называемого Штази). Кстати, одну из второстепенных ролей в фильме исполнил один из самых известных представителей немецкого кино Том Шиллинг ("Академия смерти", "Наши матери, наши отцы", "Работа без авторства"), а главная роль досталась Давиду Кроссу ("В снежном плену", "Воздушный шар", "Кингсмен: Начало"). В этом году фильм стал призером Баварской кинопремии.

Фальсификатор / Der Passfälscher (Германия, Люксембург, 2022) – биографическая драма, основанная на реальных событиях 1942 года в Берлине. Молодой еврей, роль которого исполняет звезда "Тьмы" Луис Хофманн, использует свой талант подделки документов, чтобы помочь себе и другим избежать депортации. Теперь он и его друзья имеют новые личности и прячутся от власти на виду. Однако чем больше жизней спасает юноша, тем сильнее затягивается вокруг него петля. Фильм – участник программы Special Gala нынешнего Берлинале.

Рабие Курназ против Джорджа Буша / Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Германия, Франция, 2022) – комедия о домохозяйке из Бремена, которую стремление освободить своего сына из американской тюрьмы забрасывает в самый центр мировой политики. Бок о бок со сдержанным правозащитником темпераментная мамаша-турчанка бросают вызов Джорджу Бушу. Одну из главных ролей в фильме исполнил хорошо известный и за пределами Германии Александр Шеер, которого наш зритель мог видеть на предыдущих неделях немецкого кино в фильмах "Смерть хиппи! Да здравствуют панки!", "Гундерманн" и "Фассбиндер". Фильм получил "Серебряного медведя" за лучший сценарий и актерскую работу в главной роли на Берлинском международном кинофестивале 2022 года.

Большая свобода / Große Freiheit (Австрия, Германия, 2022) – драма о мужчине по имени Ганс, который впервые попал за решетку по обвинению в гомосексуальности в возрасте 12 лет. Далее он пережил Освенцим, но суровые законы продолжают действовать даже после завершения войны: Ганс в очередной раз не получает свободы и снова оказывается в одной камере со своим давним соседом, осужденным за убийство. В главной роли – звезда немецкого кино Франц Роговский, известный по лентам "Ундина", "Транзит" и "Виктория".

Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (США, 2022)

25 ноября 2022 года на Disney+ выйдет рождественский эпизод "Стражей галактики" из киновселенной Marvel. Команда космических супергероев решит вернуться на Землю отпраздновать Рождество, чтобы немного поднять настроение своему капитану Питеру Квилу (Крис Пратт), который до сих пор переживает расставание с Гаморой (Зои Салдана). В какой-то момент Дрекс (Дэвид Батиста) и Богомолица (Пом Клементьеф) захотят сделать Квилу еще один подарок, похитив его кумира детства – голливудского актера Кевина Бейкона, который, собственно, сыграет в эпизоде самого себя.

Режиссером спецвыпуска стал Джеймс Ганн, который снял все другие части "Стражей галактики", а к своим ролям вернулись большинство актеров из предыдущих фильмов франшизы.

Ноцебо

Nocebo (Ирландия, Филиппины, 2022)

Этот психологический триллер расскажет об успешном фэшн-дизайнере, которая накануне нашумевшего шоу внезапно начинает страдать от кошмаров. Вскоре появляются и другие симптомы загадочной болезни, которые ставят в тупик врачей и бесят ее мужа. Неожиданно в их доме в самом центре Лондона появляется странная филиппинка и предлагает помощь. Таинственные манипуляции действительно приносят временное и непродолжительное облегчение. Героиня теперь согласна на все, чтобы оставаться в стабильном состоянии. Все больше вникая в ритуалы народной медицины, она любой ценой стремится вылечиться от болезни, но теряет контроль над подсознательным, и все сталкиваются с чем-то действительно ужасным.

Главные роли в фильме исполнили Ева Грин ("Мечтатели", "Казино "Рояль", "Последняя любовь на Земле", "Страшные сказки"), Марк Стронг ("Рок-н-рольник", "Ирландец", "Кингсмен", "Шазам!") и филиппинская актриса и певица Чай Фонасье.

Режиссером фильма выступил Лоркан Финнеган, который до этого снял фантастический триллер "Вивариум" с Имоджен Путс и Джесси Айзенбергом.

В мировой прокат фильм вышел в октябре 2022 года и получил посредственные отзывы. Сейчас на IMDb у него оценка 6,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 65% одобрения от критиков и 57% от зрителей.

Покерфейс

Poker Face (США, 2022)

В центре сюжета этого экшн-триллера – миллиардер и игрок в покер с высокими ставками Джейк Фоли, который решает подарить своим лучшим друзьям незабываемую ночь. Они получают шанс выиграть денег больше, чем они могли мечтать. Но для участия придется отказаться от самого дорогого: возможности сохранить тайны, которые они скрывали всю свою жизнь. Уже во время игры герои выясняют, чем на самом деле рискуют.

Главные роли в фильме исполнили Рассел Кроу ("Гладиатор", "Отверженные", "Поезд на Юму", "Хорошие парни"), Лиам Хемсворт ("Голодные игры", "Неудержимые 2", "День независимости: Возрождение"), Эльза Патаки (франшиза "Форсаж", "Джалло"), RZA ("Железный кулак", "Мертвые не умирают", "Никто") и другие.

Режиссером фильма выступил исполнитель главной роли Расселл Кроу, впрочем, судя по первым отзывам, его вторая полнометражная режиссерская работа выдалась не очень удачной. Так, на IMDb у фильма оценка 5,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes – 11% одобрения от критиков и 33% от зрителей.

Дитя тьмы: Первая жертва

Orphan: First Kill (США, 2022)

Этот фильм является приквелом фильма "Дитя тьмы" 2009 года, который рассказывал о женщине с генетическим заболеванием, благодаря которому она выдавала себя за ребенка и терроризировала приемные семьи, в которые попадала. Судя по названию можно догадаться, что в новом фильме речь пойдет о начале ее пути.

Главную роль в фильме исполнила Изабель Фурман, которая также сыграла и в первом фильме. Также в фильме снялись Джулия Стайлз ("10 вещей, которые я в тебе ненавижу", "Идентификация Борна", "Мошенницы с Уолл-стрит") и Россиф Сазерленд (сериалы "Скорая помощь", "Царство").

В мировой прокат фильм вышел в августе 2022 года и получил отзывы выше средних. Так, на IMDb у него оценка 5,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 72% одобрения от критиков и 77% от зрителей.

Зачарованная 2

Disenchanted (США, 2022)

24 ноября Disney+ выпустит музыкальную фэнтези-комедию "Зачарованная 2", являющуюся продолжением фильма 2007 года. События нового фильма будут происходить через 15 лет после первого – сказочная девушка Жизель счастливо живет с Робертом и его дочерью Морган в реальном мире. Однако за ними уже наблюдает Мальвина Монро, которая имеет гнусные намерения в отношении семьи. Когда возникают проблемы, Жизель начинает мечтать о том, чтобы их жизнь была похожа на сказку. Впрочем, заклинание приводит к обратному эффекту, и Жизель спешит спасти свою семью и свою родину, королевство Андалазию, прежде чем часы пробьют полночь.

Главные роли, как и в первом фильме, исполнили Эми Адамс ("Поймай меня, если сможешь", "Боец", "Мастер", "Человек из стали") и Патрик Демпси ("Анатомия Грей", "Ребенок Бриджит Джонс"), также к своим ролям вернулись Джеймс Марсден ("Люди Икс", "Трасса 60", "Еж Соник", "Мир Дикого Запада") и Идина Манзель ("Ледяное сердце", "Неограненные драгоценности"). Главную антагонистку сыграла Мая Рудольф ("Подружки невесты", "В лучшем мире", "Лакричная пицца").

Сейчас фильм имеет посредственные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 39% одобрения от критиков и 60% от зрителей.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, к сожалению, такую роскошь не имеют. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

