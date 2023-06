"Астероид-сити", "Без обид" и "Памфир": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выйдет яркая романтическая комедия "Астероид-сити" от режиссера-визионера Уэса Андерсона, смелая комедия "Без обид" с Дженнифер Лоуренс и документалка "Корова". Кроме того, на Украине впервые пройдет ЛГБТКИА+ кинофестиваль Sunny Bunny. Тем временем, онлайн на Netflix можно будет посмотреть кинохит "Памфир", который признали лучшим украинским фильмом 2022 года. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Астероид-сити

Asteroid City (США, 2023, комедия/романтика)

События нового фильма от режиссера-визионера Уэса Андерсона ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт", "Французский вестник") разворачиваются в 1955 году на съезде наблюдателей за звездами в вымышленном американском городке посреди пустыни. Из-за чрезвычайного происшествия участники мероприятия вынуждены задержаться там до выяснения всех обстоятельств.

В фильме задействованы немало актеров, которые уже неоднократно снимались у Андерсона – Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Джейсон Шварцман, Джефф Голдблюм, Эдвард Нортон, Виллем Дефо, Лив Шрайбер, Руперт Френд, Тони Револори, Джеффри Райт и Джейк Райан.

Также сразу несколько звезд Голливуда поработали с Андерсоном впервые – Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Терминал"), Марго Робби ("Я, Тоня", "Вавилон"), Мэтт Диллон ("Столкновение", "Дом, который построил Джек"), Стив Карелл ("Офис", "Космические войска"), Хонг Чау ("Меню", "Кит") и Майя Хоук ("Очень странные дела", "Однажды в Голливуде").

Премьера фильма "Астероид-сити" состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где он получил в основном положительные отзывы. Так, первые зрители дали ему 6,9 баллов на IMDb, тогда как на Rotten Tomatoes у него 74% одобрения от критиков. На Metacritic киноэксперты дали фильму 73 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Без обид

No Hard Feelings (США, 2023, комедия)

В центре сюжета этого откровенного фильма – водитель такси Uber Мэдди, которая после конфискации авто решает во что бы то ни стало найти работу, лишь бы не потерять еще и дом. Среди огромного списка вакансий она находит довольно необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка Перси предлагают Мэдди встречаться с их сыном, чтобы помочь тому стать более раскованным рядом с девушками. Однако найти общий язык с парнем оказывается не так просто.

Главная роль в фильме досталась Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Люди Икс", "Американская афера", "Не смотрите вверх"). Также в нем сыграли Эндрю Барт Фельдман (сериал "Классный мюзикл", фильм "Маршрут к любви"), Мэтью Бродерик ("Леди-ястреб", "Первокурсник") и Лаура Бенанти (сериалы "Хорошая жена", "Супергерл").

Режиссером фильма выступил американец украинского происхождения Джин Ступницки, который в свое время работал над сериалом "Офис", снял фильм "Хорошие ребята" и написал сценарий к комедии "Училка" с Камерон Диас.

Корова

Cow (Великобритания, 2021, документальный)

Этот фильм – документальный дебют обладательницы премии "Оскар" и двукратной номинантки Канн Андреа Арнольд (фильм "Американская детка", второй сезон сериала "Большая маленькая ложь"). В течение четырех лет режиссер наблюдала за жизнью черно-белой дойной коровы по имени Лума. В кадре главная героиня мычит, жует траву, делится с людьми молоком, а взамен получает заботу работников далеко не самой гуманной хозяйственной отрасли. Эмоциональности событиям на ферме добавляют саундтреки от Билли Айлиш, Мэйбел, Garbage, The Pogues.

Мировая премьера картины состоялась на 74-м Каннском фестивале, позже лента получила номинацию на премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм".

Журнал The New Yorker называет фильм "пронзительным и душевным" и "раскрывающим границы искусства", а The New York Times описывает его как "чувственный опыт". Лента в настоящее время имеет оценку 7,1 балла из 10 на IMDb и 96% одобрения критиков на Rotten Tomatoes.

Памфир

Pamfir (Украина, Франция, Польша, Чили, Люксембург, 2022, драма/криминал)

С 22 июня на Netflix, в дополнение к ранее выпущенным "Клондайку" и "Люксембург, Люксембург", будет доступен украинский хит "Памфир", который признали лучшим фильм 2022 года по версии Национальной премии "Киноколо".

В центре сюжета фильма – мужчина по имени Памфир, который пытается найти возможности сделать жизнь своей семьи лучше. Когда его сын попадает в беду, отец вынужден искупить его вину. Перед ним стоит выбор – сделать это честным способом или уголовным путем. События происходят на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир" – лента совместного производства Украины, Франции, Польши и Чили. Режиссером фильма выступил Дмитрий Сухолиткий-Собчук, для которого это первая полнометражная игровая работа. Главные роли исполнили Александр Яцентюк, Станислав Потяк и Соломия Кириллова, для которых это тоже первые значимые работы.

"Памфир" был презентован в мае 2022 года на Каннском кинофестивале в престижной программе "Двухнедельник режиссеров" (Quinzaine des Réalisateurs). После этого он проехался еще по множеству украинских и международных кинофестивалей, получив ряд престижных наград и номинаций. В украинский прокат фильм вышел 23 марта 2023 года.

Фильм "Памфир" получил высокие оценки от критиков и зрителей. Сейчас на IMDb у него оценка 7,8 баллов из 10.

Кинофестиваль Sunny Bunny 2023

Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival

В этом году в Украине впервые пройдет ЛГБТКИА+ кинофестиваль Sunny Bunny, трансформировавшийся в самостоятельное кинособытие из секции "Солнечный зайчик", обычно являвшейся составной частью кинофестиваля "Молодость".

В рамках кинофестиваля будут показаны как короткометражные, так и полнометражные фильмы украинского и иностранного производства – в конкурсной и внеконкурсной программах. В частности, во время кинофестиваля SUNNY BUNNY будет представлена кинопрограмма, посвященная представителям ЛГБТКИА+ сообщества, которые служат в рядах ВСУ.

Мероприятие пройдет с 22 по 28 июня 2023 года в столичном кинотеатре "Жовтень". Больше о событии читайте по ссылке.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2023 года – на этой неделе на Disney+ стартует супергеройский сериал "Тайное вторжение" из киновселенной Marvel, на Hulu – второй сезон комедийного шоу "Медведь", а на Max – второй сезон спинофа сериала "Секс и город" под названием "И просто так...".

Марина Григоренко