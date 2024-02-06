Лента получила признание критиков, а также немало престижных наград и номинаций.

8 февраля 2024 года в избранных кинотеатрах Украины выйдет немецкая драма "Учительская" (Das Lehrerzimmer), которая недавно получила номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Прокат фильма будет ограничен и продлится недолго, поэтому поход в кинотеатр не стоит откладывать. УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывают, почему на картину стоит обратить внимание и чего от нее ожидать.

О чем немецкий номинант на "Оскар"

"Можете себе представить современный школьный класс – в немецкой школе среднего размера с приличным финансированием – настолько непохожий на тот, где учились вы, что совершенно неузнаваемый" – с этого начинается рецензия на "Учительскую" в профильном издании Variety, которое назвало эту ленту увлекательным триллером. Именно современная школа становится ареной событий этой картины.

Главная героиня – молодая учительница-идеалистка Карла Новак. В школе произошла кража, и когда несправедливые подозрения посыпались на одного из ее учеников, женщина решает взять дело в свои руки. Однако ее действия приводят к непредсказуемым последствиям, и она оказывается наедине с несовершенной школьной системой, обеспокоенными родителями, любопытными учениками и разгневанными коллегами.

Немецкий хит

Нынешняя оскаровская номинация "Лучший международный фильм" интересна тем, что в ней представлены работы сразу двух немецких режиссеров. Сейчас идет прокат "Идеальных дней" – фильма немецкой легенды Вима Вендерса (мы рассказывали о нем ранее), который на соискание премии выдвинула Япония. Наряду с этим мастером имя режиссера Илькера Чатака звучит как новое, однако этот кинематографист уже хорошо зарекомендовал себя в мире, а на родине он вообще считается звездой.

Всемирную славу он приобрел еще до того, как начал снимать полные метры – за свой короткометражный фильм "Садакат", который был отмечен студенческим "Оскаром" в 2015 году.

Что касается "Учительской" – эта картина стала одной из самых титулованных в Германии. После премьеры на прошлогоднем Берлинале, где ее отметили призом Label Europa Cinemas и наградой C.I.C.A.E, она также получила пять наград немецкой кинопремии, в том числе и в главной категории "Лучший фильм", обойдя нашумевший "На Западном фронте без перемен".

Реальный опыт в основе истории

Илькер Чатак написал сценарий вместе со своим школьным другом и давним творческим партнером Йоханнесом Дункером. Некоторые идеи, в том числе обыск учеников после кражи, были основаны на инцидентах, которые на самом деле произошли в бывшей школе Чатака и Дункера.

"В нашем классе было двое парней, которые воровали из курток и карманов других учеников во время физкультуры. Это продолжалось довольно долго. Мы все об этом знали, но ничего не говорили, потому что никто не хотел быть "стукачом". Я очень отчетливо помню, как однажды – мы сидели на уроке физики – зашли трое учителей и сказали: "Все девушки прочь, все парни – кошельки на стол!".

Этот случай вспомнился, когда мы с Йоханнесом вместе были в отпуске. Я рассказывал, как уборщицу моих родителей поймали на краже. А Йоханнес рассказал мне о своей сестре, которая работает учительницей математики. В ее школе произошел случай, когда в учительской были совершены кражи. Этот разговор вернул нас в наши школьные времена, и мы подумали: это может быть увлекательная история", – комментирует режиссер фильма Илькер Чатак.

Леони Бенеш – актриса-восходящая звезда

Главную героиню сыграла актриса, хорошо известная тем, кто смотрел картину "Белая лента" режиссера Михаэля Ханеке или же сериал Тома Тыквера "Вавилон-Берлин". Леони Бенеш также сыграла несколько эпизодов в более известной "Короне".

За свою роль в "Учительской" она получила награду немецкой кинопремии как лучшая актриса, а также приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс. Также в 2023 году она претендовала на звание лучшей европейской актрисы.

Положительные отзывы

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 84 балла из 100, а от широкой аудитории – 8,7 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "Всеобщее признание".

Издания Associated Press назвало фильм "блестяще напряженным и захватывающим", а Los Angeles Times – "заставляющим кусать ногти".

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