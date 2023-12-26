В украинский прокат фильм выйдет 8 февраля 2024 года.

Кинокомпания Ganza Film выпустила трейлер биографической драмы "Другой Франко" ("Інший Франко"), посвященной выдающемуся сыну великого отца – Петру Франко.

Как сообщает пресс-служба дистрибьютора Adastra Cinema, фильм рассказывает о биографии сына великого "Каменяра" Ивана Франко – Петра. Он был одним из основателей организации "Пласт", летчиком и основателем авиации в Галицкой армии, ученым, имевшим 36 научных патентов на изобретения, а еще депутатом Верховного Совета УССР. Младший Франко был репрессирован советскими властями и вывезен в Сибирь, но по дороге он погиб при загадочных обстоятельствах.

Режиссером байопика выступил Игорь Вишневский, для которого эта лента станет полнометражным дебютом.

Роль Петра Франко сыграл Вячеслав Довженко, известный прежде всего благодаря роли Серпня в фильме Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Сам Сеитаблаев ("Хайтарма", "Киборги", "Домой", "Захар Беркут") сыграл бывшего друга Петра, который встал на другой политический путь в начале советской оккупации Украины. Жену главного героя сыграла звезда Ивано-Франковской сцены Надежда Левченко, также одну из ролей в фильме получила Ирина Кудашова, известная по сериалу "Школа".

Саундтрек к лентые "Другой Франко" записала вокальная формация "Пикардийская Терция".

Съемки фильма проходили, как и в павильонах, так и на настоящих исторических локациях: во Львове в Стрыйском парке и Мемориальном музее "Дом Франко" на Львовщине. Специально для производства картины была построена реплика самолета Первой мировой войны модели "Альбатрос", на котором летал Петр Франко.

Во время работы над фильмом его создатели консультировались с семьей Петра Фрэнко и сотрудниками музея "Дом Франко", чтобы создать объективную картину жизни и работы ученого и политического деятеля. Целью своей работы они называют восстановление исторической справедливости и намерение вновь сделать имя еще одного Франко известным, а его наследие – важным.

"Петр Франко – это историческая фигура, о которой мы мало знаем. Он и основатель организации "Пласт", и один из тех, кто начал украинскую военную авиацию, и ученым был – в голодные времена исследовал возможности пищевой промышленности. Но в то же время, с приходом во Львов СССР, он становится депутатом Верховного Совета УССР. Это человек с кипой тайн и секретов в биографии, но в нашем фильме значительно важнее другое. Представьте себе, он узнает, что сегодня его либо отправят в Сибирь, либо просто убьют. У него остается только один день, чтобы провести его с семьей. Что он будет чувствовать?", – рассказал о фильме исполнитель главной роли актер Вячеслав Довженко.

В широкий украинский прокат фильм выйдет 8 февраля 2024 года.

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