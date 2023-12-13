В украинский прокат новый фильм Дени Вильнева выйдет 29 февраля 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила новый зрелищный трейлер научно-фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two) от режиссера Дени Вильнева, который станет продолжением его же ленты 2021 года.

В частности, в новом трейлере зрителям раскрыли чуть больше деталей, как будут развиваться отношения между Полом Атридом (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея), которой в первой части было уделено совсем немного времени. В то же время, во втором фильме она должна стать одним из центральных персонажей.

Также зрители увидели больше кадров с персонажем Остина Батлера ("Элвис", "Дневники Кэрри", "Хроники Шаннары") – Фейда-Раута, племянника и наследника барона Харконнена, который будет противостоять главным героям.

Фильм "Дюна 2" – что известно

Литературной основой фильма стала вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна".

Во второй части, кроме Шаламе и Зендеи, к своим ролям вернулись Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан).

Среди новых персонажей, кроме уже упомянутого више Фейда-Раута, – падишах-император Шаддам IV в исполнении Кристофера Уокена ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов") и его дочь принцесса Ирулан Коррино, которую сыграла Флоренс Пью ("Чолнцестояние", "Черная вдова", "Оппенгеймер").

Сначала фильм "Дюна. Часть вторая" должен был выйти 3 ноября 2023 года, однако его релиз был перенесен почти на полгода из-за всеобщей забастовки актеров Голливуда. Теперь же украинские зрители смогут увидеть фильм на больших экранах с 29 февраля 2024 года.

Недавно стало известно, что "Дюна 2" станет самым длинным фильмом в карьере Дени Вильнева ("Враг", "Сикарио", "Бегущий по лезвию 2049") – его официальный хронометраж составит 2 часа 46 минут, что на 11 минут дольше первого фильма.

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