Что посмотреть на выходных: спасительница Анджелина Джоли и подростковый бунт в космосе

Украинские кинотеатры начинают постепенно оживать после снятия жестких карантинных ограничений в большинстве регионов, и потому на этой неделе киноманов ждет сразу несколько новинок. Среди них – экшн-триллер «Те, кто желают моей смерти» с Анджелиной Джоли и фантастический триллер «Поколение Вояджер» с Лили-Роуз Депп и Колином Фарреллом. Киногурманов также порадуют ретроспективные показы отреставрированной версии культового «Бегущего по лезвию» с Харрисоном Фордом и Рутгером Хауэром. Стриминговые сервисы тоже подготовили несколько новинок, включая супергеройский сериал «Наследие Юпитера» от Netflix. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

С 1 мая Киев вышел из «красной» зоны, и это позволило кинотеатрам по всей стране возобновить полноценную работу настолько, насколько это возможно в условиях действующих карантинных ограничений и отсутствия большого количества громких премьер на мировых рынках.

Как работают кинотеатры в Украине во время карантина

В городах «желтой» и «оранжевой» зоны кинотеатры имеют право работать при условии заполняемости до 50% мест в зале с соблюдением противокоронавирусных мер безопасности – дезинфекция и социальная дистанция. Как подсказывает наш опыт посещения кинотеатров в минувшие выходные, ажиотажа там пока не наблюдается, залы заполнены менее чем на половину. В городах «красной» зоны работа кинотеатров запрещена, исключение – автокинотеатры.

Что нового в кинотеатрах с 6 мая

Одна из главных новинок неделе – экшн-триллер «Те, кто желают моей смерти» / Those Who Wish Me Dead (США, 2021) с Анджелиной Джоли («Джиа», «Прерванная жизнь», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Малифисента»), которая постепенно возвращается в мир большого кино после внушительного перерыва на этом поприще.

В новом фильме Джоли предстанет перед зрителями в образе, приближенном к тому, в котором ее привыкли видеть зрители на рубеже тысячелетия – сильной женщины, лихо расправляющейся с негодяями. Впрочем, и без материнского инстинкта многодетной Джоли здесь не обошлось.

Героиня Джоли в фильме «Те, кто желают моей смерти» – женщина по имени Ханна Фабер, которая работает пожарным надзирателем в большом национальном заповеднике штата Монтана и при этом является еще и экспертом по выживанию в дикой природе. До этого она служила спасателем в парашютном отряде, но оставила эту должность, потому что считала себя виновной в гибели своих коллег. Однажды Ханна замечает напуганного и бесцельно бегущего мальчика Коннора Кассерли. Ей удается наладить с ним контакт, после чего тот рассказывает, что на него охотятся двое наемных убийц, до этого убивших его отца. Через некоторое время к вышке, откуда героиня Джоли наблюдает за окрестностями нацпарка, приходят те самые убийцы. Ханне с мальчиком удается сбежать от преследования, однако бандиты поджигают лес, и очень скоро герои оказываются в опасном положении: они постоянно рискуют погибнуть от огня, а убийцы неустанно следуют за ними попятам.

Помимо Джоли в фильме сыграли Николас Холт («Тепло наших тел», «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости») и Эйдан Гиллен («Игра престолов», «Богемская рапсодия», «Голгофа»), которые, собственно, и исполнили роли двух киллеров, ко всему прочему по сюжету являющихся сыном и отцом. Еще одну из главных ролей в фильме исполнил Джон Бернтал (сериалы «Ходячие мертвецы» и «Каратель», фильмы «Вдовы», «Ветренная река» и «Ford против Ferrari»).

Еще одна премьера недели со звездным актерским составом – фантастический триллер «Поколение Вояджер» / Voyagers (США, 2021), действие которого происходит в недалеком будущем. Тридцать юношей и девушек отправляются в космос в грандиозную миссию по поиску новой планеты для жизни продолжительностью почти в столетие. Первые участники миссии были специально выращены для этой задачи в изолированных условиях так, чтобы они не скучали по дому и родным. Они умны и беспристрастны, они лишены каких-либо чувств, у каждого на борту роль, и за всем этим следит ученый Ричард Оллинг. Разумеется, как обычно бывает в таких случаях, что-то идет не по плану, и детишки выходят из-под контроля, устраивая настоящий космический бунт.

Режиссером фильма выступил Нил Бергер («Области тьмы», «Дивергент», «1+1: Голливудская история», сериал «Миллиарды»). Главные роли в фильме исполнили именитые голливудские дарования, среди которых Тай Шеридан («Древо жизни», «Люди Икс», «Первому игроку приготовиться»), подросшая дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради красавица Лили-Роуз Депп («Король», «Трафик», «Честный человек») и звезда «Дюнкерка» Финн Уайтхед. Роль ученого-надзирателя досталась Колину Фарреллу («Семь психопатов», «Джентельмены», «Вдовы», «Лобстер»).

Стоит отметить, что несмотря на звездный актерский состав и довольно интересную задумку, фильм «Поколение Вояджер» получил неоднозначные отзывы – на IMDb зрители его оценили в 5,3 из 10 баллов, а на Rotten Tomatoes дали 27% свежести от критиков и 54% от аудитории. Критики похвалили картину за стильную картинку и интересную задумку, но раскритиковали за слабый сценарий и плохо прописанные персонажи. В целом же, по мнению критиков, фильм можно посмотреть, тем более на большом экране, однако не стоит ждать от него особой «глубины».

Кроме того, на этой неделе в украинских кинотеатрах покажут фэнтезийный триллер «Сверхъестественное» / Stray (США, 2019), главную роль в котором исполнила звезда сериала «Пацаны» и первого «Отряда самоубийц» Карен Фукухара. Также в картине засветился японский актер и певец Такамаса Исихара aka Miyavi, которого украинский зритель мог видеть в фильмах «Несломленный», «Конг: Остров черепа» и «Малефисента: Владычица тьмы».

По сюжету фильма, полицейский детектив Стелла Мерфи возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины: ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили ни единого признака пожара. Вскоре выясняется, что жертва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Ситуация осложняется, когда детектив узнает, что Нори обладает сверхъестественной силой.

Фильм получил средние отзывы – на IMDb у него оценка 4,8 из 10 баллов, а на Rotten Tomatoes – 56% свежести от критиков и 19% от аудитории.

Для самых маленьких зрителей в кинотеатрах покажут анимационный фильм «100% Волк» / 100% Wolf (Австралия, 2020). В центре сюжета – наследник клана оборотней Фредди Люпин. В день своего совершеннолетия он должен был превратиться в волка и возглавить стаю, однако что-то пошло не так, и в результате от превратился в пуделя. Теперь, чтобы все исправить, у него есть время лишь до следующего полнолуния.

Киногурманы на этой неделе смогут посетить кинопоказы в рамках Фестиваля короткометражной анимации Annecy, который ежегодно собирает лучшие анимационные киноработы со всего мира. Традиционно фестиваль проходит во французском городе Анси, но в этом году из-за пандемии он переместился в онлайн. Украинским же зрителям с 6 мая покажут подборку лучших мультфильмов за последние три года, каждый из которых отличается уникальным авторским стилем, техникой анимации и рассказом. В программе – участники фестиваля независимого кино Sundance и официальной программы Каннского фестиваля, номинант на премию Oscar и другие мультфильмы, отмеченные призами зрителей и жюри.

Ну любителей классики порадуют ретроспективные показы научно-фантастического неонуарного боевика «Бегущий по лезвию» / Blade Runner (США, 1982) от Ридли Скотта с Харрисоном Фордом и Рутгером Хауэром в главных ролях. Фильм выйдет в отреставрированной версии final cut и на английском языке с субтитрами.

«Бегущий по лезвию» снят по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». В центре сюжета – детектив в отставке Рик Декарт, который возвращается на службу в полиции Лос-Анджелеса и отправляется на поиски группы киборгов-репликантов, сбежавших из космической колонии на Землю. Он должен выяснить мотивы их действий, а затем уничтожить всю колонию.

Выйдя впервые в 1982 году, фильм с треском провалился в прокате. Однако уже в 90-х «Бегущий по лезвию» обрел широкую популярность и статус культового. В 2017 году вышел сиквел фильма под названием «Бегущий по лезвию 2049» от режиссера Дени Вильнева. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг, Ана де Армас и Джаред Лето, также к своей роли вернулся Харрисон Форд.

Что нового онлайн с 6 мая

Если вы сейчас не можете или не хотите идти в кинотеатр, то для вас многочисленные стриминговые сервисы также приготовили несколько интересных новинок.

Так, Netflix 7 мая выпустит первый сезон супергеройского сериала «Наследие Юпитера» / Jupiter's Legacy (США, 2021), снятого по одноименной серии комиксов, впервые опубликованных в 2013 году. Персонажи комиксов – супергерои, принадлежащие к нескольким поколениям. Первые из них начинали свою деятельность в 1930-е годы и главной их целью было помогать людям. Однако их дети не хотят становиться их преемниками, вместо этого их волнует лишь слава.

Главные роли в сериале исполнили Джош Дюамель («Трансформеры», «Однажды в Риме», «Жизнь, как она есть»), Лесли Бибб («Железный человек», «Шопоголик», «Няня»), Бен Дэниелс («Корона», «Карточный домик») и другие.

Кроме того, 7 мая на Netflix выйдет юридическая драма «Монстр» / Monster (США, 2018). Фильм рассказывает историю 17-летнего одаренного подростка Стива Хармона, чей мир рушится, когда его обвиняют в убийстве. Теперь парень вынужден отстаивать свою невиновность и доброе имя перед судебной системой, которая уже вынесла ему приговор.

Главную роль в фильме исполнил Келвин Харрисон мл. («Суд над чикагской семеркой», «Волны»), а компанию на съемочной площадке ему составили Дженнифер Хадсон («Девушки мечты», «Тайная жизнь пчел»), Джеффри Райт («Казино «Рояль», «Не время умирать», «Голодные игры», «Мир Дикого запада»), Джон Дэвид Вашингтон («Тенет», «Черный клановец», «Малькольм и Мари») и рэпер ASAP Rocky.

Еще одна новинка недели от Netflix – политический драматический фильм 2020 года режиссера Джулии вон Хайнц «А завтра весь мир» / And Tomorrow the Entire World / UndmorgendieganzeWelt (Германия, Франция, 2020) – выйдет 6 мая. В центре сюжета – 20-летняя студентка юридического факультета Луиза из очень обеспеченной семьи, которая присоединяется к движению «Антифа», потому что она против подъема политических правых в Германии. В последние годы эта тематика стала довольно актуальна в немецком обществе.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурса 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Также он был выбран в качестве немецкой заявки на лучший иностранный фильм на «Оскар-2021». Фильм получил довольно неплохие отзывы – 6,2 балла из 10 на IMDb, 89% свежести на Rotten Tomatoes и 77% на Metacritic.

Кроме того, 9 мая выйдет первый эпизод мини-сериала «Погоня за любовью» / The Pursuit of Love (Великобритания, 2021) от BBC. Поставила эту романтическую драму английская актриса Эмили Мортимер («Матч-пойнт», «Париж, я люблю тебя», «Хранитель времени»), для которой сериал стал режиссерским дебютом. Также она исполнила одну из ролей в нем.

Главные роли в сериале достались Лили Джеймс («Малыш на драйве», «Темные времена», «Золушка»), Эндрю Скотт («Шерлок», «007: Спектр», «1917», «Черное зеркало»), Эмили Бичем («Да здравствует Цезарь!», «Смертельная зона») и Доминик Уэст («Tomb Raider: Лара Крофт», «Любовники»).

Действие сериала развернется в период между двумя мировыми войнами. Главная героиня – девушка из уважаемого английского семейства, которая пытается найти идеального мужа.

Кроме того, 7 мая Apple TV+ выпустит первый эпизод второго сезона ситкома «Мистический квест: Пир ворона» / Mythic Quest: Raven's Banquet (США, 2021) о разработчиках видеоигр. В первом сезоне сериала команда компании занималась запуском нового дополнения под названием «Пир ворона» к популярной игре, которое должно было подорвать геймеров всех возрастов.

В центре всего этого действа – гениальный эгоистичный разработчик игр Иэн Гримм, роль которого исполняет Роб Макэлхенни, наиболее известный по роли Мака в телесериале «В Филадельфии всегда солнечно», где он также является одним из создателей. Он также является шоу-раннером «Мистического квеста».

***

Кроме того, у вас есть возможность посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели: драму «Отец» с Энтони Хопкинсом, фантастический боевик «Мортал Комбат», криминальный боевик «Гениальное ограбление», фантастический фильм «Дорога хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли, историческую драму «Минамата» с Джонни Деппом и другие. Также зрителей ждут новые эпизоды сериалов, о которых мы писали в предыдущих обзорах.

Марина Григоренко

