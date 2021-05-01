Начиная с 1 мая, в частности, столичный транспорт возвращается к нормальному режиму работы.

С сегодняшнего дня, 1 мая, Киев ослабляет карантинные ограничения. Почти месяц в столице действовал жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Карантин в Киеве: что откроется и заработает с 1 мая

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На днях городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ослаблении карантинных ограничений в Киеве. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в свою очередь, отменила "красный" уровень эпидемической опасности в столице. Таким образом, с полуночи 1 мая в городе будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для "оранжевой" зоны карантина.

Столичный общественный транспорт

В Киеве с 1 мая отменяют спецпропуска на проезд в общественном транспорте. Соответственно, наземный общественный транспорт и метро будет курсировать в обычном режиме.

Конечно же, пользуясь общественным транспортом, граждане должны придерживаться всех определенных противоэпидемических норм и правил. Речь идет прежде всего об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

ТРЦ, магазины, рынки и ярмарки

Столичные учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки и ярмарки возобновляют работу с сегодняшней субботы. Однако владельцы данных заведений должны работать только с соблюдением всех норм безопасности.

Рестораны, кафе и бары

С сегодняшнего дня в столице открываются заведения общественного питания. Ранее, как известно, они могли работать только навынос и доставку.

Кафе, рестораны и бары заработают в соответствии с условиями "оранжевой" зоны карантина. То есть будут работать с 07:00 до 24:00 с обязательным соблюдением гигиенических и противоэпидемических мер.

Спортзалы и фитнес-центры

Спортивные залы и фитнес-центры возобновят работу согласно правилам, предусмотренным для "оранжевого" уровня эпидемической опасности.

Школы и детсады

Со среды, 5 мая, Киев возобновляет учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного образования и в высших учебных заведениях.

Кроме того, в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Центры предоставления админуслуг

После майских праздников и Пасхи столичные центры предоставления административных услуг возобновляют работу. Так, начиная с 5 мая они будут принимать посетителей по предварительной записи через электронные сервисы.

Какие запреты продолжат действовать в Киеве

В столице продолжат действовать ограничительные меры, соответствующие "оранжевому" уровню эпидопасности. В частности, все еще под запретом:

пребывание в транспорте, общественных зданиях и сооружениях без надетых защитных масок;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов свыше 50% мест;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50% мест;

перевозки в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;

работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;

размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;

обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организация централизованного сбора использованных масок;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;

деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - если более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек - для спортивных тренировочных групп;

посещение посторонними лицами учреждений и заведений социальной защиты временного или постоянного проживания.

Контроль за соблюдением карантина в Киеве

Читайте такжеВ Киеве запустят автофиксацию нарушений правил парковкиПосле ослабления противоэпидемических мер в столице будет усилен контроль за соблюдением карантинных правил.

В частности, как отметил мэр Киева Виталий Кличко, будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и муниципальной охраны. Они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. А во время пасхальных праздников и поминальных дней будут контролировать ситуацию возле религиозных учреждений и на городских кладбищах.

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Автор: Алина Вишневская