Какой сегодня православный праздник в календаре, о чем нужно помолиться и что запрещено незамужним девушкам.

Рассказываем, какой сегодня церковный праздник отмечают в православной церкви, каким святым молиться, традиции и главные запреты этого дня.

Церковный праздник сегодня, 10 июня - день памяти преподобного Никиты, епископа Халкидонского

Преподобного Никиту, епископа Халкидонского почитают 10 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этого святого будут вспоминать 28 мая.

Никита жил в VIII веке, в Греции и был исповедником и епископом. В писаниях говорят, что он был чрезвычайно милосердным человеком - постоянно помогал сиротам, вдовам, бедным и странникам.

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Во время гонений на христиан епископ Халкидонский выступил против императора Льва Армянина. За это его осудили на пытки, и он погиб в начале IX века. Мощи святого исцеляли людей.

Какой сегодня праздник - народные приметы 10 июня

Приметы этого дня говорят в основном о том, какой будет погода:

если день тихий и нет ветра - будет хороший урожай;

ящерицы вылезли греться на солнце - поднимется ветер;

гуси чистят перышки - к затяжному ненастью;

муравьев много - к солнечной и теплой погоде.

Народный праздник 10 июня называется Никита Гусятник - считалось, что святой оберегает гусей и гусят. Второе название дня - Полудница, по поверьям сегодня всем управляют добрые и злые духи в образе обычных женщин со сковородками. Добрые полудницы прикрывают сковородкой пшеницу на поле от палящего солнца, злые - располагают сковороду так, чтобы солнце сожгло урожай.

Что нельзя делать на церковный праздник 10 июня

Запреты этого дня касаются и мужчин, и женщин:

нельзя ругаться и сквернословить, кричать на детей - полудницы напакостят и в доме не булет покоя;

не стоит открывать днем окна и двери - нечисть может проникнуть в дом;

незамужним девушкам запрещено в полдень выходить на улицу - иначе не выйдут замуж;

10 июня мужчинам запрещалось работать в поле, чтобы не потерять свою силу.

Чтобы защищить свой дом от полудниц и другой нечистой силы, над входом вешали ветки полыни.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 10 июня

У Никиты Халкидонского просят помощи в семейных делах, а также молятся об исцелении от болезней.

Также святого просят позаботиться о гусях, утках, особенно утятах и гусятах. Чтобы малыши росли здоровые, птенцов кормят пшеничной кашей, приготовленной на святой воде с мелкорубленными сваренными вкрутую яйцами.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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