Какой сегодня православный праздник в календаре, традиции и главные запреты дня.

УНИАН рассказывает, какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают верующие, что можно и что нельзя делать 7 июня.

Церковный праздник сегодня, 7 июня - третье обретение главы Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя

Иоанн родился на полгода раньше Иисуса, в семье пожилой пары. Во время избиения младенцев его мать укрылась с ним в пустыне - так он и выжил. Но свои первые 30 лет тоже провел в пустыне. Иоанн носил простую одежду из верблюжьей шерсти и питался диким медом. В возрасте 28-30 лет он начал проповедовать - рассказал людям о скором пришествии Христа. Позже Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан многих иудеев, а также и самого Иисуса.

Святого Иоанна схватили по приказу Ирода Антипа и заточили в тюрьму - правителю не понравилось, что Иоанн обличил его в женитьбе на жене брата. Святого казнили, его тело похоронили ученики, а голову похоронить не разрешили.

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В IV веке главу нашли на Елеонской горе в Иерусалиме, где ее тайно похоронила служанка жены царя Ирода. Мощи оставили в построенном храме. Когда он разрушился, то глава снова была утеряна - ее V веке нашли двое монахов-паломников, которым явился Креститель и указал, где искать. Позже главу Иоанна спрятали в пещере возле города Емессы, а потом в Команах - от иконоборцев. В 850 году главу обрели в третий раз и перенесли ее в Константинополь. Сейчас часть святой главы находится на Афоне.

Какой сегодня праздник - народные приметы 7 июня

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и осенью:

гром в этот день - к затяжному ливню;

рясно зацвела рябина - будет богатый урожай овса;

обильные росы - лето будет урожайным;

если сегодня жарко - к дождливой осени;

лягушки расквакались - будет тепло.

Народный праздник 7 июня называется Иванов день.

Что нельзя делать на церковный праздник 7 июня

Сегодня есть запретов, которые не советуют нарушать.

7 июня запрещено:

делать генеральную уборку, мести мусор - можно вымести все хорошее;

ходить босиком по росе - можно заболеть;

плевать на землю - считается непочтением к земле, в жизни начнется черная полоса;

посещать могилы близких людей - в этот день считается грехом.

Также сегодня нельзя надевать темную одежду, можно только светлую - она привлечет удачу и семейное счастье.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 7 июня

В этот день молятся Иоанну Предтече - святого просят избавить от головной боли и других заболеваний, связанных с головой. Считается, что если сегодня больному человеку надеть белую рубашку, то он скорее выздоровеет.

Также по приметам сегодня следовало стричься, а девушкам - делать новую прическу, если они хотят перемен в личной жизни.

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