УНИАН рассказывает, какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают верующие, что можно и что нельзя делать 7 июня.
- Церковный праздник сегодня, 7 июня - третье обретение главы Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя
- Какой сегодня праздник - народные приметы 7 июня
- Что нельзя делать на церковный праздник 7 июня
- Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 7 июня
Церковный праздник сегодня, 7 июня - третье обретение главы Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя
Иоанн родился на полгода раньше Иисуса, в семье пожилой пары. Во время избиения младенцев его мать укрылась с ним в пустыне - так он и выжил. Но свои первые 30 лет тоже провел в пустыне. Иоанн носил простую одежду из верблюжьей шерсти и питался диким медом. В возрасте 28-30 лет он начал проповедовать - рассказал людям о скором пришествии Христа. Позже Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан многих иудеев, а также и самого Иисуса.
Святого Иоанна схватили по приказу Ирода Антипа и заточили в тюрьму - правителю не понравилось, что Иоанн обличил его в женитьбе на жене брата. Святого казнили, его тело похоронили ученики, а голову похоронить не разрешили.
В IV веке главу нашли на Елеонской горе в Иерусалиме, где ее тайно похоронила служанка жены царя Ирода. Мощи оставили в построенном храме. Когда он разрушился, то глава снова была утеряна - ее V веке нашли двое монахов-паломников, которым явился Креститель и указал, где искать. Позже главу Иоанна спрятали в пещере возле города Емессы, а потом в Команах - от иконоборцев. В 850 году главу обрели в третий раз и перенесли ее в Константинополь. Сейчас часть святой главы находится на Афоне.
Какой сегодня праздник - народные приметы 7 июня
Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и осенью:
- гром в этот день - к затяжному ливню;
- рясно зацвела рябина - будет богатый урожай овса;
- обильные росы - лето будет урожайным;
- если сегодня жарко - к дождливой осени;
- лягушки расквакались - будет тепло.
Народный праздник 7 июня называется Иванов день.
Что нельзя делать на церковный праздник 7 июня
Сегодня есть запретов, которые не советуют нарушать.
7 июня запрещено:
- делать генеральную уборку, мести мусор - можно вымести все хорошее;
- ходить босиком по росе - можно заболеть;
- плевать на землю - считается непочтением к земле, в жизни начнется черная полоса;
- посещать могилы близких людей - в этот день считается грехом.
Также сегодня нельзя надевать темную одежду, можно только светлую - она привлечет удачу и семейное счастье.
Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 7 июня
В этот день молятся Иоанну Предтече - святого просят избавить от головной боли и других заболеваний, связанных с головой. Считается, что если сегодня больному человеку надеть белую рубашку, то он скорее выздоровеет.
Также по приметам сегодня следовало стричься, а девушкам - делать новую прическу, если они хотят перемен в личной жизни.