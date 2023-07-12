12 июля отмечается День фотографа - праздник профессионалов и тех, кто увлекается искусством фотографии.

Ежегодно 12 июля отмечается Всемирный день фотографа. Это праздник всех мастеров, кто умеет останавливать время. Профессиональные фотографы и любители - каждый отмечает это событие по-своему. Поздравьте в этот день знакомых фотографов и пожелайте им вдохновения и успеха.

День фотографа и его история

У даты праздника символическое значение. 12 июля (по старому стилю) - это день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. По преданию, женщина была свидетельницей Крестного пути Иисуса Христа. И, когда Он упал под тяжестью креста, она подбежала к Нему, напоила и вытерла платком струи пота и крови с лица. После на ткани запечатлелся лик Спасителя, а святая христианка вошла в историю как "создательница" первой фотографии. Есть и другая версия: согласно ей дата праздника приурочена ко Дню рождения Джорджа Истмена - американского бизнесмена, изобретателя и отца-основателя компании Kodak.

С днем фотографа - поздравления и открытки

Поздравляю с днем фотографа! Для меня ты не просто интереснейший, творческий человек, но и волшебник! Ведь только ты можешь увидеть и поймать в свой объектив трогательные, красивые, чудесные, импозантные, эксклюзивные, невероятные, спокойные, яркие, харизматичные, печальные, радостные и самые разные кадры. Желаю еще больше таланта, еще больше интересных мгновений достойных твоего внимания, а также неиссякаемого вдохновения и творческих идей!

Видео дня

***

Дорогие фотографы, поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть будет много впечатлений, насыщенных снимков, ярких сюжетов! Всегда улавливайте нужные кадры, эмоции, уникальные моменты, которые будут радовать всю жизнь! Неиссякаемого таланта и вдохновения!

Поздравляем нашего замечательного фотографа. Желаем, чтобы помимо таланта делать невероятно качественные, интересные и удачные снимки, ты умел всегда быть в том месте и в то время, чтобы от объектива твоей фотокамеры не ускользнули прекрасные и удивительные события. Желаем, чтобы твои талантливые работы всегда были по достоинству оценены, и принесли радость многим почитателям. С днем фотографа!

***

Гениев фотографии поздравляю с Днем фотографа! Желаю видеть через объектив только самое прекрасное, что есть на нашей планете и запечатлеть превосходные моменты создавая истинные шедевры!

Счастливого дня вам и всем фотографам, чей авантюрный дух всегда находится в поиске, запечатлевая красоту и неповторимое великолепие каждого места и пространства, и представляя миру его уникальность. Вы художники, умеющие улавливать эмоции и останавливать время, подмечая те моменты, которые незаметны для других, запечатлевая их самым особым образом. Успехов и самых лучших работ, которые будут радовать нас всю оставшуюся жизнь!

***

Желаю оригинальных идей и воплощения их в жизнь, насыщенных снимков и ярких сюжетов, вдохновения и полной творческой реализации! Пусть освещение будет удачным, кадры - только четкими, твоя карьера фотографа - только на взлете. Желаю больше радостных моментов!

С Днём фотографа! Желаю ярких снимков и улыбок на лице, красочных фонов и эмоций, безумных идей и поступков, гениальных задумок и работ. Пусть каждый день дарит успех, счастье, восторг, вдохновение, любовь, сказку в объективе и в жизни.

***

С Днем фотографа! Пусть все твои снимки передают искренние эмоции и ощущения. Пусть все ракурсы будут удачными, а все фотозоны - идеальными. Пускай сказка живет в твоем объективе!

Вас также могут заинтересовать новости: