28 июня почитают первого митрополита Киевского - святителя Михаила.

Рассказываем, какой праздник 28 июня отмечают православные, что нельзя делать в этот день и о чем помолиться святым.

28 июня - день святого Вита

Святого мученика Вита почитают 28 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 15 июня.

Вит жил в конце III - начале IV века в Риме. Его отец был сенатором-язычником, но воспитывал мальчика христианин Модест, поэтому Вит крестился и стал вместе с Модестом стал проповедовать. Юноша был очень образованным и владел ораторским мастерством, язычники любили его слушать, а после принимали крещение. Также Вит мог исцелять людей.

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Во времена правления императора Диоклетиана начались гонения христиан. Но, несмотря на это, Вит изгнал бесов из императора, а потом отказался вернуться в язычество. Проповедника закрыли в клетке со львами, но те его не тронули. Тогда юношу бросили в котел с маслом. Мощи святого перенесли в Прагу.

Какой церковный праздник 28 июня - день памяти святителя Михаила, митрополита Киевского

Святителя Михаила почитают 28 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 15 июня.

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним летописям был сириец, по другим - болгарин или серб. В 988 году он, по велению патриарха Константинопольского Николая Хризоверга, который поставил его на основанную Первосвятительскую кафедру, приехал в Корсунь, а затем в Киев к князю Владимиру Великому. Здесь он крестил город и киевлян.

О святителе Михаиле вспоминают как о тихом и строгом иерархе. Он посвятил жизнь служению церкви, проповедовал святое Евангелие, основывал храмы и духовные училища. Во всем ему способствовал князь Владимир. В Киеве митрополит заложил монастырь святого Архистратига Божия Михаила и деревянную церковь. Сейчас это Киево-Михайловский Златоверхий монастырь. После крещения киевлян святой благословил Владимира на строительство первой каменной Десятинной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Умер святитель Михаил в 992 году, его мощи сначала находились в Десятинной церкви, а после - в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. В 1730 году мощи перенесли в Успенский храм лавры (в честь этого есть второй день памяти - 30 сентября).

Народные приметы на 28 июня

В народе день святого Вита прозвали Фитом. Приметы этого дня такие:

плохая погода в этот день - лето будет жарким, а осень теплой;

утром много росы на траве - к урожайному лету;

сны на 28 июня - вещие.

Наши предки утром 28 июня молились - чтобы то, что примерещилось во сне не имело продолжения наяву.

Что нельзя делать 28 июня

Запреты этого дня такие:

нельзя отказывать в милостыне - можно стать нищим;

не следует ссориться - долго не сможете помириться

нельзя выбрасывать еду - к голоду;

запрещено купаться в водоемах - нечистая сила в виде русалок и водяного утянет на дно.

Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, в этот день положено сухоядение - нельзя есть горячую пищу с маслом и рыбу.

Что можно делать 28 июня

Святому Виту молятся об исцелении от болезней и защите домашних животных. Святителя Михаила также просят исцелить недуги, стать заступником и покровителем.

В этот день можно собирать лекарственные травы. 28 июня хорошо подать милостыню или помочь нуждающимся.

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