Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

17 июля в православной церкви вспоминают святого Андрея, епископа Критского. В народе день прозвали Андреев. О традициях и запретах на церковный праздник и народных приметах рассказываем в материале.

17 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Андрей Критский родился в городе Дамаске в семье христиан. Известно, что до 7 лет он был немым, но после того, как причастился, обрел дар речи. С того времени мальчик начал изучать Священное Писание, а в 14 лет принял постриг в Иерусалиме.

За добродетельную и целомудренную жизнь его причислили к иерусалимскому клиру и назначили секретарем Патриархии, а позже включили в число представителей Святого Града на IV Вселенском Соборе - там Андрей противостоял еретическим учениям. После этого его отозвали из Иерусалима в Константинополь и определили архидиаконом к храму Святой Софии, а во времена правления императора Юстиниана II святого Андрея рукоположили в архиепископы города Гортины на острове Крит.

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Святитель Андрей прославился как великий богослов, учитель и гимнотворец. Он написал много богослужебных песнопений и создал новую литургическую форму - канона. Наиболее известный из его канонов - Великий покаянный канон, который читают в Великий пост.

Святого Андрея вспоминают 17 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 4 июля.

Народные приметы на 17 июля

По приметам дня судили, какой будет погода в ближайшее время, а также осень и зима:

небо в этот день затянуло тучами - к хорошей погоде;

слышно раскаты грома - будет град, а оставшееся лето - ненастным;

листва начала желтеть - осень будет ранней;

большой урожай лесных ягод - зима выдастся суровой.

Народный праздник называется Андреев день или Андрей Налива - к этому времени наливались овсяные колосья. Главным блюдом на столе в этот день была овсянка.

17 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ссориться и ругаться, особенно супругам - брак даст трещину;

не желательно спешить и суетиться - в спешке можно наделать ошибок и получить неприятности;

не рекомендуется давать и брать деньги взаймы - к финансовым трудностям.

Также не следует планировать важные дела на первую половину дня - все, что начнешь делать утром, принесет неприятности.

Что можно делать 17 июля

У святого Андрея просят об исцелении от немоты и прощении грехов. На этот церковный праздник можно и нужно работать - в делах будет удача.

Наши предки в этот день готовили овсяную кашу - чтобы быть здоровым, каждому полагалось съесть хотя бы пару ложек. Также 17 июля собирали и поджигали зверобой - считалось, что дым от пучка травы прогоняет из дома нечисть.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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