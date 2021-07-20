Политический эксперт Алексей Голобуцкий напомнил, что решение убрать незаконные МАФы отвечает желаниям киевлян.

Решение о новом порядке размещения временных сооружений в столице затягивают те депутаты Киевсовета, которые получают прибыли от незаконных МАФов.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Киевсовет собрался рассматривать вопрос об упорядочении всевозможных шаурмичных, будок и других киосков, из-за которых некоторые районы Киева похожи на Шанхай. Но некоторые партии в Киевсовете пытаются затянуть с принятием решения. Насколько мне известно существует несколько альтернативных проектов, в том числе от слуг, по МАФам, за которыми стоят крупные "сетевики". Конечно, новый порядок установки МАФов через Prozorro, очистка от МАФов пришкольных территорий и в целом наведение порядка с МАФами в городе вместе приведет к прикрытию всего Шанхая, а вместе с ним и остановит потоки мимо бюджета. Поэтому очень скоро мы узнаем, кто из депутатов "прикуривает" от незаконных МАФов", - написал Голобуцкий.

Он отметил, что последние опросы свидетельствуют о том, что решение столичных властей провести реформу и убрать незаконные МАФы отвечает желаниям киевлян.

"Рейтинг" на эту тему провел интересное исследование: 73% опрошенных поддержали недавнюю "чистку" подземных переходов столицы от МАФов, 70% согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик столицы. Более 80% опрошенных поддерживают запрет на продажу табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. И так далее. Такие высокие показатели однозначно указывают на то, что в городе существует проблема с МАФами и киевляне дают столичным властям карт-бланш на ее решение", - подытожил Голобуцкий.

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Автор: Григорий Бондарь